Se lamenta de no haber podido comer la torta de cumpleaños con los suyos, pero los voluntarios de Cruz Roja han conseguido que este momento sea un poco más dulce. Junto a ellos ha soplado las velas repartidas en varios pasteles y los abrazos de unos y otros le han hecho sonreir.

"Me siento un poco triste de que mi familia no pudiera estar aquí y eso. Cada año, en mi cumpleaños, yo comparto con ellos", cuenta con los ojos llorosos.

Johan no vive en un parque pero trabaja en varios. Desde muy temprano, vende café a sus compatriotas. Llegó en diciembre con la familia de su mejor amigo para "luchar, trabajar y ayudar a los suyos", dice. Parece muy joven, apenas un niño, aunque hoy cumple 22 años. Su mejor regalo ha sido poder hablar por teléfono con su madre .

"No es fácil dormir en el piso -afirma-. Todo el mundo sabe que eso, a una persona embarazada, le afecta al bebé. Pero aquí estamos, luchando".

Richard trabajaba como carnicero en Venezuela. Hace dos años, salió del país huyendo de la crisis. Pero reciclar cartones no da para pagar una habitación y aún menos para mantener a su mujer y a sus tres hijos, que han preferido regresar a casa.

"No estoy bien porque duermo en la calle. Aunque duermo en un árbol. Más seguro que en el piso, donde duermen muchos venezolanos que estamos acá: niños, mujeres embarazadas... que duermen en la calle", explica.

