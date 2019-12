La crisis venezolana afecta a los aspectos más cotidianos del país. El consumo de alcohol caerá este año un 34% según un análisis del IWSR, un centro especializado en este mercado. Solo la ingesta de cerveza disminuyó en 2018 un 39%. La inflación disparada hace que comprar una botella de Whisky, una bebida muy popular hace años, sea para algunos poco menos que imposible... "Si no me la suben 100.000 (bolívares) me la suben 50.000, nunca puedo tener la plata completa para comprar mi botella de whisky", explica un joven frente a una tienda de licores.

La alternativa: los licores artesanales de ron o aguardiente. Como el cocuy, una bebida de la época precolombina que ahora está al alcance de quienes no pueden pagar un whisky, un ron o incluso una cerveza. La familia Gimenez se dedica la fabricación de este licor que alegra a los vecinos de su localidad, Bobare.

Pero los Dolores no son los únicos productores de bebidas alternativas. En su apartamento de Caracas, Mayerlin y Anais mezclan agua ardiente de caña con jugo de guanábana y azúcar para fabricar guarapa. Después venden este licor de 40 grados por tres dólares la botella.

"Entonces bueno dijimos: vamos a ofrecerle al venezolano la alternativa y la posibilidad de que pueda consumir un cóctel de frutas natural refrescante y que pueda compartir por un precio cómodo", explica Anais Rivas.

Sin embargo, estos productores alertan del peligro que tiene que algunos vendedores no cuiden su producto. Ante la falta de datos oficiales, un monitoreo de medios contaba cerca de 30 muertos en 2019 por ingesta de alcohol adulterado.