“Sin embargo, las recientes tendencias migratorias procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea han alterado el equilibrio demográfico en varias regiones, como las alemanas y las suecas”, añade. Además, se ha registrado un considerable crecimiento demográfico en el este de Irlanda, el sur del Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y Austria.

Cada país de Europa lleva un ritmo de despoblación distinto. Desde la Comisión Europea recuerdan que las diferentes regiones tienen sus propias particularidades y, aunque los retos y muchas de las consecuencias son comunes, no se puede equiparar los efectos que tiene la despoblación en cada uno de ellos.

Aunque Molise no es la única región que se desangra, según el Instituto italiano de Estadísticas (Istat) de 2017 a 2018 se consagró como la región que más habitantes perdió .

Tal y como sucede en Teruel, la región italiana tiene carencias en el ámbito de la sanidad. Los médicos han migrado a otras regiones y no hay recursos para contratar más personal. En un intento desesperado, el Ayuntamiento llegó a sugerir al Gobierno que trajesen médicos del ejército para poder continuar dando un servicio público.

Aunque, por el momento, Molise no ha dado el salto a la política, teniendo la suerte de irrumpir en el Parlamento y poder llegar a acuerdos de gobierno, la despoblación se intenta paliar con medidas que empujan desde el propio Ayuntamiento. Algunas de ellas muy sonadas, como la estrategia de las casas a un euro. A día de hoy, se calcula que hay veinte pueblos italianos que siguen con esta iniciativa .

El caso de esta pequeña región italiana recuerda al de Teruel, en cuanto a que ambas carecen de población y de infraestructuras. “Molise no existe” es el lema con el que los italianos ironizan sobre la situación que se vive en la región.

¿La respuesta de los distintos gobiernos? Promesas incumplidas . “Plantearon soluciones a los problemas que luego no se llevaron a cabo. Muchas de las obras que se han ido prometiendo a lo largo de los años tenían partidas presupuestarias, se publicaban proyectos en el Boletín Oficial del Estado, pero luego se echaban para atrás”, añade.

La única provincia sin un kilómetro de autovía, un ferrocarril que estaba a punto de cerrarse y promesas por parte de los distintos gobiernos que no llegaban nunca. “La situación era desastrosa y ha mejorado”, sintetiza Chema López Juderías, director de Diario de Teruel.

