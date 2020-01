No mencionaré la razón, pero se han publicado muchos tuits se han dispersado de personas entran en grandes cajas de instrumentos. Cuando ocurre un desafortunado accidente ya es demasiado tarde así que tengan cuidado y no dejen que las personas a su alrededor lo hagan.

La cosa está llegando hasta tal punto que el fabricante de instrumentos musicales Yamaha ha publicado una advertencia de seguridad en su cuenta de Twitter, porque encerrarse en una funda o caja no es una buena idea.

El último reto viral es meterse en cualquier caja de instrumentos o material musical para imitar la esperpéntica huida de Japón del expresidente de Renault Nissan Carlos Ghosn. La agencia turca IHA publicó una imagen de la 'flight case' que habría utilizado Ghosn para huir del país y la reacción de las redes sociales japonesas -y poco a poco del resto del mundo- no se ha hecho esperar.

