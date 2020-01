Al menos tres grandes avalanchas de nieve en los fiordos de Islandia

Uno de los aludes hizo blanco en una casa de la que tuvo que ser rescatada una adolescente tras pasar media hora enterrada bajo la nieve. Tuvo suerte, y no sufre heridas de gravedad. Otros miembros de la familia consiguieron salir de la vivienda por su propio pie.

