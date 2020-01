Aseguran haber pedido ayuda directamente a las autoridades federales y de cada estado y que no les quedaba otra opción que dirigirse a las Naciones Unidas. Piden a la ONU que presione a Estados Unidos para que financie la restauración de sus tierras ancestrales y las zonas de caza y pesca.

Cinco naciones indígenas de Estados Unidos han presentado una queja formal contra Estados Unidos ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU por su inacción frente al cambio climático. La denuncia -que no tiene precedentes- fue presentada este miércoles en Ginebra.

Denuncia inédita de indígenas contra EEUU ante la ONU por no actuar contra el cambio climático

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.