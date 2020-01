No podemos fijarnos sólo en esto. Sin embargo, si nos tomamos en serio este asunto, el Acuerdo Verde, y nos lo tomamos muy, muy en serio, tenemos que hacerlo en Europa, entonces necesariamente hay que "ecologizar" todo el presupuesto. Por lo tanto, la política de cohesión habitual, según el nivel de las regiones y su desarrollo, tiene que tener en cuenta el aspecto moderno de la cohesión. Que no haya políticas antiguas y políticas nuevas. La política de cohesión va a ser más ecológica, va a ser más digital, va a ser más inclusiva si es posible. Tendrá que modernizarse y se está modernizando.

- Porque de lo contrario se olvidaría de todas las demás necesidades del país para abordar este tipo de problemas. Así que para evitar este exceso de concentración en la transición... Estas regiones tienen un problema, pero otras regiones tienen otros problemas, hay regiones que están muy lejos de todo, hay regiones que son muy pobres... así que hay todos estos otros objetivos que un país tiene que abordar. Para este propósito específico no se puede poner más del 20 por ciento de los fondos.

- Ningún estado miembro puede destinar la totalidad de su fondo regional o la totalidad de su fondo social a estos problemas específicos. No, hay un límite y este límite es del 20 por ciento.

- Tiene toda la razón. Nuestra decisión fue no excluir completamente a ningún país. No todos los países reciben la misma cantidad de apoyo, porque hay un elemento que está presente en la política regional y este elemento es la "prosperidad relativa". Lo que quiero decir con esto es que un país que es rico, que tiene un nivel desarrollo muy sostenible y robusto, es más capaz de hacer por sí mismo esta transición que un país que es extremadamente débil y que tiene que enfrentar muchos problemas de desarrollo al mismo tiempo.

Bueno, creo que es un instrumento crucial porque el Acuerdo Verde tendrá un impacto muy fuerte en ciertas regiones, eso es seguro. Aquellas regiones que dependen completamente, o casi completamente del carbón, o de industrias muy intensivas en carbón... por lo que necesitamos un instrumento que ayude a estas regiones a hacer la transición sin grandes costes económicos y sociales. Así que el Fondo de Transición Justa y el Mecanismo de Transición Justa no serán EL instrumento financiero para desarrollar el Acuerdo Verde, sólo abordarán una parte del mismo.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.