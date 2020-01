La pasada madrugada han entrado "a robar" en el despacho de abogados Boyé - Elbal de Madrid. Sin embargo no se han llevado nada. Sólo han causado destrozos sembrando el caos. Boyé denuncia técnicas de intimidación aunque "no intimida el que quiere sino el que puede... y yo no me dejo intimidar. No se han llevado nada, ni siquiera dinero, pero han actuado con total impunidad" decía a euronews.

En Twitter, Boyé explicaba que la empresa que gestiona la alarma de seguridad les dijo que no había indicios de intrusión.

Los "ladrones" se han detenido especialmente en el servidor informático.

El abogado relaciona esta intrusión con la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y con el momento procesal "sin duda".

El también abogado especialista en Derechos Humanos Wolfgang Kaleck denunciaba que los ataques a Gonzalo Boyé y su asociada Isabel Elbal son inaceptables. "Este tipo de intimidación normalmente sólo se conoce en regímenes autoritarios. Es inquietante que suceda en España". La organización que preside, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, presentó una queja por este motivo ante Naciones Unidas el pasado octubre.

El suceso tiene lugar después de que el Parlamento Europeo anunciara que el día 27 iniciará la tramitación del suplicatorio para quitar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín. Nuestra compañera Ana Lázaro daba las claves de este proceso ayer en nuestro programa euronews Hoy (minuto 3'43").

El propio Puigdemont ha dicho que el asalto es "muy fuerte" y "una intimidación inaceptable".

También el actual president Quim Torrá ha dicho que es "intolerable" pero que no conseguirán frenar su determinación".

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados Laura Borrás ha ido más lejos denunciando que después del registro policial legal del pasado octubre ahora se producía otro ilegal.

"Les puede interesar vuestro servidor pero lo que estaría bien es saber a quienes sirven los que entraron (...) Gobierno nuevo, cloacas, las de siempre".

Boyé parece mantener el ánimo e incluso se ha permitido hacer alguna broma.