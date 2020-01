La Eurocámara podría quitar la inmunidad a Puigdemont y Comín

En cualquier caso, la condición de europarlamentario no se pierde hasta que hay condena. Para ser entregados a España, es necesario que el juez belga encargado de la euroorden contra Puigdemont y Comin, que quedo en suspenso al adquirir estos la condición de europarlamentarios, la vuelva a examinar.

En cuanto al proceso, ese mismo órgano designará un ponente que se encargará de todo el expediente y podrá solicitar cualquier tipo de información. No tiene límite de tiempo.

