La economía china creció a su nivel más bajo desde 1990

Por este pacto, que supone una tregua pero no la paz definitiva tras casi dos años de conflicto comercial, el país asiático se compromete a comprar productos estadounidenses por valor de 180.000 millones de euros. Y Washington, a reducir sus aranceles a las importaciones chinas, suspendiendo la ronda de aranceles establecida en diciemre y reduciendo a la mitad, es decir, al 7,5%, los que entraron en vigor el pasado septiembre.

"En la reunión con el ministro de Exteriores chino me han asegurado que de ninguna manera, lo subrayo, de ninguna manera, la economía europea se vería afectada por el acuerdo entre Estados Unidos y China", ha asegurado Nicolaus Chapuis, embajador de la UE ante China.

"China y Estados Unidos han alcanzado la fase uno del acuerdo comercial, que es resultado de negociaciones equitativas", ha dicho Ning Jizhem director de la Agencia Nacional de Estadística de China. "El acuerdo beneficia a ambos. Contribuye mucho a la mejora de las expectativas económicas, no solo a las de China, sino también a las de Estados Unidos y del mundo entero".

Chinatopix via AP

