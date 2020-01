Protesta de apicultores en Bruselas contra las importaciones de miel barata

"No se está haciendo nada para mejorar e intesificar los controles. Todos están de acuerdo en que necesitamos a los apicultores y a las abejas. Pero cuando llega el momento de poner el dinero sobre la mesa para desarrollar alguna estrategia, entonces nada", afirma Etienne Bruneau, de la organización CopaCogeca.

Los apicultores europeos están enfadados y han llevado su protesta hasta Bruselas. Dicen que las instituciones comunitarias no hacen lo suficiente para protegerlos. Y denuncian que la llegada de miles baratas de importanción les está dejando fuera del mercado.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.