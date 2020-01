¿Qué es el pin parental que quiere implantar Vox en los colegios españoles?

Sólo Murcia, desde el inicio del curso escolar. Esta semana Ciudadanos aceptó mantenerlo para conseguir aprobar los Presupuestos y ahora Vox está siguiendo la misma estrategia en la Asamblea de Madrid y podría ponerla en marcha también en Andalucía, donde ya se ha aprobado aunque todavía no se ha puesto en marcha.

El Gobierno español argumenta que este tipo de "objeción de conciencia" educativa no está contemplada por la legislación.

El documento de Vox venía precedido de una campaña similar de la organización ultra católica Haze Oír. Sin embargo los expertos consideran que no tiene cabida en la legislación porque estas actividades se desarrollan en horario lectivo y por lo tanto son obligatorias y puntuables para los niños.

Y es que el martes Vox amenazó con bloquear los Presupuestos regionales murcianos que han pactado el Partido Popular y Ciudadanos si no se introducía esta herramienta legal, que permitirá a los padres controlar la educación que reciben sus hijos en cuestiones como el género, la sexualidad y la homosexualidad.

En las redes sociales no se habla de otra cosa. El pin parental que ha introducido la formación de ultraderecha Vox en los colegios de Murcia y que intenta imponer en Madrid y quizás Andalucía.

