"La parte negativa es que los niños son apartados de la clase, porque vienen aquí y luego regresan a su clase donde están perdidos. Están divididos en dos grupos y no es lo ideal, sobre todo al principio de la escuela, cuando ya es difícil para un niño socializar", señala una de las profesoras de las clases separadas, Katrin Baminguer.

