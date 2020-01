Habrá excepciones sobre estas medidas como bodas, bautizos, comuniones y convenciones profesionales que se realicen en hoteles y restaurantes. El no cumplimiento de las normas puede suponer multas de 600 mil euros o el cierre del negocio por 3 años .

Se acabaron las horas felices en Baleares. Las islas han cerrado la barra libre para acabar con el turismo de borrachera. Ni excursiones etílicas, ni borracheras en barco, ni 2x1 ... las empresas de ocio no podrán promocionar este tipo de actividades. Además, queda prohibido el balconing en los hoteles o la venta de alcohol en las tiendas comerciales que abren por la noche (desde las 21:30 hasta las 8.00) . La norma va dirigida a las zonas más concurridas por el turista de borrachera: Magaluf. El Arenal y West End.

Joan Llado - ASSOCIATED PRESS

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.