La policía dispersa una manifestacion en Honk Kong

Los agentes han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud, cuya concentración se ha producido después de una marcha que si era legal. Algunas personas han sido detenidas. Las protestas comenzaron el pasado mes de junio, ante la posibilidad de una ley, que finalmente no se aprobó, que hubiera permitido extradiciones a China desde la región autónoma. Tras ese punto de partida, los ciudadanos aumentaron sus demandas para evitar la influencia de Pekín, que recuperó el poder sobre el territorio en 1997 aunque bajo el principio de 'un país, dos sistemas' que permite que los hongkoneses disfruten de más libertades que la población del gigante asiático.

