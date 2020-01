La puerta de la UE sigue cerrada para Serbia sin perspectivas claras de cuándo se podrá abrir. Y mientras Belgrado mantiene vivas estas aspiraciones de adhesión a la UE, también está reforzando los lazos con Rusia. En su país, el presidente Alexander Vucic se enfrenta a protestas por corrupción y una supuesta falta de libertad de prensa.

Euronews:

Las protestas en Serbia han estado sucediéndose más de un año. Pero eso no debe empañar su reputación entre los líderes mundiales. Entonces, ¿cuál es su mensaje para los líderes ahora que está aquí en Davos?

Vucic:

No tengo grandes problemas con las protestas. Es una forma democrática de expresar posturas políticas, actitudes políticas. Permitimos que nuestros oponentes políticos organizaran protestas durante más de un año. Pero de acuerdo con las últimas encuestas, nuestros números han subido y sus apoyos han disminuido. Sólo para que sus espectadores lo sepan, los datos dan el 53% para nosotros y el 8,5% para ellos.

"De acuerdo con las últimas encuestas, nuestros números han subido Alexander Vucic Presidente de Serbia

Euronews:

Habrá elecciones parlamentarias este año...

Vucic:

Tendremos elecciones parlamentarias a finales de abril de este año. Está bien. Ocurre en todo el mundo y es bueno tenerlas porque siempre tienes la oportunidad de enfrentar tu política con la de los demás.

Euronews:

Pero hay que enfrentarse a la política de los demás porque la oposición está diciendo que podrían boicotear esa encuesta. Y así, en última instancia, ¿no legitimaría eso ese voto?

Vucic:

No, porque de todas formas tendremos una gran concurrencia. Mucho más grande de lo que mucha gente podría esperar. Es su derecho. Tanto si van a boicotear, como si van a participar en las elecciones, pueden hacerlo. Hicimos todo lo posible para satisfacer todas sus demandas, todas las demandas de la Unión Europea para cumplir con las condiciones de las elecciones. Ahora depende de ellos.

Euronews:

¿Pero qué hay de los observadores independientes que están ahí? Pienso en Transparencia Internacional, Freedom House... Su Gobierno ha orientado a favor los ratings donde pueden, como estaba diciendo antes, una falta de libertad de los medios de comunicación. Y ellos dicen que usted ha estado tratando de agarrar demasiado poder, capitalizando su posición como presidente, para mantener el control del poder. Eso es antidemocrático.

Vucic:

Por supuesto, eso es antidemocrático. No voy a hacer eso. Por eso les decimos la verdad, hemos hecho mucho para mejorar las condiciones previas a las elecciones, especialmente en lo que respecta a los medios de comunicación. De hecho, el 90% de los serbios utiliza las redes sociales. Y no hay restricciones, no hay limitaciones. Pero, ya sabe, si defines todo, si defines la política a través de los medios de comunicación, ese es el único tema importante que tendrás que perder.

Euronews:

Pero este es uno de los pilares de la democracia, tener medios de comunicación libres y cuando tienes organizaciones externas que....

Vucic:

Es uno de los pilares de la democracia, pero no es un contenido de la política y el contenido de la política es más importante.

Euronews:

Se va a reunir con miembros de la administración Trump en medio de la preocupación por la creciente inestabilidad en la región de los Balcanes. ¿Qué les dirás?

Vucic:

Diría muchas cosas porque hicieron junto con nosotros el establecimiento de un vuelo directo entre Belgrado y Pristina. Le daría las gracias al Sr. O'Brien y a Richard Grenell (enviado de los Estados Unidos para Serbia) y eso es lo que hacemos juntos.

Euronews:

Así que ese es el acuerdo planeado. ¿Cuándo se reanudarán esos vuelos?

Vucic:

Todo se trata de la reanudación. Pero creo que se establecerá en los próximos meses.

Euronews:

Obviamente, esto es clave para sus relaciones con Kosovo. Y si nos fijamos en las esperanzas de adhesión a la UE. ¿Puede ser realista pensar en una normalización de las relaciones con Kosovo, dada la tensión entre sus dos territorios?

Vucic:

Serbia no está muy entusiasmada, pero seguimos comprometidos con un camino real porque no vemos otra alternativa. Y eso es a menudo mucho más significativo para el pueblo y el Estado serbios. Pero estamos en ese camino desde hace ya 20 años. "Creo que, aparte de Turquía, ni un solo país ha estado esperando tantos años...

"Creo que, aparte de Turquía, ni un solo país ha estado esperando tantos años... Alexander Vucic Presidente de Serbia

Euronews:

Entonces, ¿por qué dice que tienes que esperar tanto tiempo?

Vucic:

Algunas personas podrían decir que hubo muchos errores de política exterior. Pero yo estaría de acuerdo con usted en que eso se debe principalmente a la relación Belgrado-Pristina. Al mismo tiempo, incluso hoy, he discutido eso no sólo con funcionarios europeos, sino también con Mike Pompeo. Y le he preguntado: bien, incluso si firmamos el acuerdo con Prístina, si encontramos la solución de compromiso, ¿eso sería suficiente o no para entrar en la Unión Europea? Y ninguna de las personas de la UE o incluso ninguno de nosotros, cooperando estrechamente entre sí, pudo confirmarlo, lo que significa que tenemos que esperar una decisión y una conclusión de la Unión Europea, sobre si quieren ver a Serbia como miembro o no.

Tenemos que esperar una decisión y una conclusión de la Unión Europea, sobre si quieren ver a Serbia como miembro o no" Alexander Vucic Presidente de Serbia

Euronews:

Dijiste que los serbios están perdiendo su apetito por la UE. ¿Eso se aplica tanto a usted como a su patrón de retención durante varios años?

Vucic:

Bueno, si me preguntan personalmente si estoy jubiloso por la relación con la UE y todo lo que he dado recientemente a mi país, puedo decirles que no. Pero estoy profundamente agradecido a la Unión Europea porque fueron útiles cuando tuvimos las primeras terribles inundaciones en 2014. Les estoy muy agradecido porque siguen apoyando las reformas. Apoyaron nuestras reformas financieras, reformas económicas. Y para presentar mejor a Serbia, somos líderes hablando de la tasa de crecimiento. El año pasado el 4,5 por ciento, este año el 4,1 por ciento. Tenemos superávit en nuestro presupuesto por cuarto año consecutivo. Y somos, de lejos, la mayor economía de los Balcanes Occidentales. Y nos va cada vez mejor.

Euronews:

Sus relaciones con Rusia han mejorado. Por lo tanto, pero llegará un punto en el que no lo serán cuando tengas que decidir si va a ser Moscú o la UE, puedes decir que puedes estar a caballo entre ambos, pero la pertenencia a la UE en realidad pide una alineación en términos de política exterior.

"Estoy harto de que todos los demás me sermoneen y me hablen de la cooperación total con China, Rusia Alexander Vucic Presidente de Serbia

Vucic:

¿Sabes cuál es el problema? El problema de la mayoría de los medios de comunicación occidentales es que tienen un patrón. Sólo tienen buenas relaciones con Moscú. Sí, las tengo. Y tenemos que seguir adelante con ello. Y a decir verdad, estoy harto de que todos los demás me sermoneen y me hablen de la cooperación total con China, Rusia, y no veo que usted y los demás se reúnan con Xi Jinping y Putin incluso más a menudo que yo. No hagas tu trabajo. Ustedes son estados soberanos, Serbia es un estado soberano. Hacemos todo lo que es, de lejos, lo mejor para nuestro pueblo y para nuestro país.