'El Brexit no cambia nada', asegura un empresario británico

Fue en otros tiempos el puerto con mayor actividad del mundo. Pero Liverpool, en el centro de la isla de Gran Bretaña experimentó un gran declive a finales del siglo veinte.

El renacimiento de Liverpool

En las últimas dos décadas ha conseguido levantar cabeza, apoyando y regenerando su tejido industrial, y mirando el futuro.

Un punto de inflexión fue, sin duda, haber sido capital europea de la cultura en 2008, un título que contribuyó a extender su fama por el mundo.

En el barrio cultural de la ciudad, conocido como el triángulo báltico, la empresa Baltic Creative ha construido su legado.

En estos antiguos almacenes han incentivado el desarrollo de nuevas compañías creativas, un sector clave de la economía británica.

La incertidumbre de empresarios y consumidores

Una de ellas es Poto Studios, que ofrece servicios fotográficos, creada por Charlie Tait y su esposa hace un decenio. Sus planes de expansión se vieron bloqueados por el Brexit. Y como otros muchos empresarios del país, lo que más desean es ver el fin de tanta incertidumbe.

"Aún estamos intentando crecer, pero afrontamos muchos retos que no tendríamos en otras circunstancias", explica Charlie Tait. "Todos seguimos adelante e intentamos conseguir lo que podemos. Pero el ambiente en el que nos movemos ahora es mucho más difícil que el que teníamos antes. Ahora que parece haber más seguridad esperamos que las cosas cambien. Pero tenemos por delante otro año de incertidumbre. Probablemente vamos a pasar por la misma secuencia de acontecimientos que el año pasado. Ahora tenemos que negociar los acuerdos comerciales, seguramente será difícil. Y veremos la misma respuesta de los consumidores, que se basará en su nivel de preocupación a la hora de decidir lo que gastan o no gastan".

Las bicicletas son para el futuro

Afortunadamente, esta aprensión no salpica todas las empresas. En las afueras de Londres, Brompton Bicycle abrió una nueva fábrica en 2016.

Producen bicicletas plegables, ideales para desplazarse al trabajo y cada vez más demandadas en ciudadades de todo el mundo. Su negocio ha crecido significativamente a pesar del tormentoso Brexit. Su presidente es optimista.

"Nada cambia", sentencia Will Butler-Adams, presidente de Brompton Bicycle. "Y no ha sido tan duro, hemos duplicado nuestro negocio en los últimos tres años porque no nos los hemos pasado procrastinando, dándole mil vueltas al Brexit. Nos hemos estado preocupando por nuestros clientes, nos hemos centrado en crear buenos productos, creando bicicletas eléctricas, intentando atraer a nuevos clientes de todo el mundo y abriendo nuevas tiendas y haciendo cosas chulas con nuestros empleados. Eso es lo que importa. Eso no significa que el Brexit no sea relevante. Es relevante pero no es lo más importante. Quién sabe cuándo sucederá, dependiendo de a quien escuches, lo de la imposición de aranceles. En cuanto lo sepamos trabajaremos en ello. Pero hasta entonces no vamos a perder el tiempo preocupándonos por lo que pueda o no pueda ocurrir".

Lo único seguro es que las decisiones del Gobierno de Boris Johnson durante las negociaciones de los próximos once meses influirán en la marcha de la economía británica durante décadas.