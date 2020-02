Que “Parasite”, del surcoreano Bong Joon Ho, ha sido un éxito, no es algo que se ponga en duda. Tampoco el hecho de que haya hecho historia en el cine por conseguir los premios más importantes en la gala de los Óscar siendo una película extranjera, es decir, no estadounidense. Cabe ahora preguntarse si esta apertura de la Academia al cine internacional es una excepción aislada o, por el contrario, confirma que Hollywood mira y tiene en cuenta al cine que sobrepasa sus fronteras. Roberto Gelado, crítico de cine y profesor de Narrativa Audiovisual de la Universidad San Pablo CEU, considera se trata de una situación que no es circunstancial: “Creo que la Academia sí está abierta a estrellas y películas que tienen otra forma de ver el mundo”.

“La apertura es real porque Hollywood no deja de ser una industria y como tal, le interesan historias que venden mucho”, mantiene Gelado que, además, asegura que “Parásitos” se merece todos los premios recibidos: “Me parece que parásitos es una película excepcional porque es una película con una historia muy buena que su director y coguionista venía contando en películas anteriores con lo cual se veía venir y esta facturada de una manera increíble”.

Sorpresa ha sido también la falta de galardón para Almodóvar por la película “Dolor y Gloria” y el malagueño Antonio Banderas por su interpretación en la misma. “Yo creo que dolor y gloria es una obra muy personal de pedro Almodóvar y como tal tiene de bueno que con su fanbase habitual es muy difícil que no tuviera eco. Y como parte mala quizá el público y la crítica no ha encontrado algo que no se hubiera visto antes”, mantiene Gelado que considera la razón por la que Banderas no ha logrado el Óscar este año “ha sido la competencia”, con una interpretación “excepcional” de Joaquin Phoenix en “Joker”. Mantiene el crítico, eso sí, que el malagueño “tenía una interpretación digna de Óscar, probablemente en otros años en los que el Óscar se ha vendido más barato hubiera podido pelear por la estatuilla”.