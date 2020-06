Son imágenes que recorren la geografía española durante esta época. De marzo a octubre los feriantes tienen su temporada. Pero el coronavirus ha provocado que este año las atracciones permanezcan cerradas. En el negocio trabajan unas 200.000 personas y carca de 32.000 familias para las que, en muchos casos, supone la única fuente de ingresos. Javier no tiene ahora otro trabajo mas que mantener una instalación que habitualmente recorre muchos pueblos durante las fiestas.

Francisco Javier Santillán es feriante: “Mis padres que tienen contratado a mí a mi hermano y a mi hermana no tienen trabajo, no nos pueden dar de alta, no nos pueden contratar. Yo voy subsistiendo porque yo donde vivo en Méntrida, el alcalde del pueblo, como sabe que soy familia numerosa, y que no me están dando ninguna ayuda me lleva comida, me lleva verduras y me han dado ticket para comprar en el Mercadona pero estoy subsistiendo así.”

Esta semana, los feriantes madrileños celebraron una manifestación para pedir al Gobierno una mesa de negociación. Algunos han tenido que buscar otro trabajo. Para otros, la situación es límite.

“Estamos ya muchos yendo a Cáritas, estamos cayendo en depresiones, al borde del suicidio, ¿qué van a esperar?¿a que nos suicidamos alguno y es cuando nos van a hacer caso?" .- dice uno de los asistentes.

En este despacho de abogados buscan una solución junto a representantes de los feriantes. A la espera de poder encontrar un interlocutor, el objetivo es conseguir una bajada de impuestos y el acceso a créditos en buenas condiciones. Pero, sobre todo, hay una voluntad.

Fernando Piqueras, presidente de la Asociación de Feriantes de la Comunidad de Madrid:

“Queremos trabajar y si no nos dejan trabajar, nos tienen que ayudar. Somos muchas familias las que dependemos de esto. El que tiene un bar les han dado una solución, el que tiene una farmacia, les han dado una solución, mejor o peor van a poder empezar a trabajar. Nosotros no aparecemos en los planes de desescalada."

En caso de que el Ejecutivo no atienda sus demandas, se prevé una manifestación en Madrid con trabajadores llegados de toda España.

Mientras las atracciones están paradas en sitios como este, los feriantes españoles han creado una asociación a nivel nacional para tener más fuerza y que el Gobierno atienda sus demandas. El objetivo es también llegar hasta Bruselas para presionar a la Unión Europea e incluso unir a grupos de empresarios de todo el continente que se dediquen a la misma activida. Desde Madrid Carlos Marlasca para Euronews