Homenaje a Mario Vargas Llosa: 10 años del Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa es el último escritor en lengua española galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ocurrió hace una década. Para conmemorarlo, el Instituto Cervantes de Madrid y la Cátedra Vargas Llosa le han rendido un emotivo homenaje en el que han participado numerosos escritores e intelectuales.

Al inicio de la cita se visionó un documental fotográfico que repasaba los principales hitos de la vida del autor de obras como la ciudad y los perros, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras o La fiesta del Chivo

Mario Vargas Llosa, que tiene ochenta y cuatro años, acudió acompañado de su hijo y también escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa. Después de que colegas, amigos y distintas personalidades destacaron aspectos de su obra, de forma presencial y a través de videoconferencia, padre e hijo mantuvieron una charla muy instructiva en la que aclararon que el Premio Nobel no significó su tumba literaria: "Si uno está vivo todavía, pues se siente muy desmoralizado y trata de demostrar que eso no es verdad. Que existe una vida literaria después del Premio Nobel, que uno puede seguir escribiendo... Bueno, pues yo creo haberlo demostrado. Ojalá no me equivoque, pero es verdad, he publicado bastantes libros después y, en general, me siento vivo. No me siento un cadáver después del Premio Nobel", afirmó Mario Vargas LLosa.

El Premio Nobel recordó su años literarios en aquella Barcelona de la Transición que se convirtió en el centro del mundo de las lenguas hispanas y lamentó que ya no sea así.