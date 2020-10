Después de la decapitación en París del profesor Samuel Paty, al que le cortaron la cabeza porque quería enseñar a sus alumnos la libertad de expresión, miles de personas se juntaron en la Plaza de la República para gritar #jesuisprof ("yo soy profesor").

El mismo lugar donde se encendieron miles de velas por las masacres de Charlie Hebdo y Bataclan.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció que el país, en duelo, indignado e incrédulo ante este violento episodio, no dará ni "un momento de respiro" a los fundamentalistas.

En las próximas horas, 231 inmigrantes fundamentalistas islámicos afincados en Francia serán expulsados.

Mientras tanto, unas quince personas han sido arrestadas como parte de la investigación. Los investigadores están tratando de averiguar si el atacante de Paty, el checheno de 18 años Abdoullakh Anzorov, que fue asesinado por la policía, fue pagado para que decapitara al profesor.

Este checheno había vivido durante tres años "inmerso en la religión", se había hecho un nombre en los ficheros policiales por delitos comunes que no le habían costado la cárcel y se entrenaba en un gimnasio para pelear. Se sospecha que cuatro muchachos le proporcionaron a Anzorov la información sobre la futura víctima que había solicitado, a cambio de un pago.

Los cuatro sospechosos han sido interrogados y están bajo custodia. Junto con ellos, además de la familia del asesino y el padre que encabezaba el grupo contrario al profesor, tres personas que debían acompañar y apoyar a Anzorov en los días previos al crimen, entre otras cosas ayudándole a comprar una de las armas que usó.

¿Hay algún problema con la comunidad chechena en Francia?

En junio, un violento ajuste de cuentas entre las bandas de Dijon llegó a los titulares. Docenas de chechenos se reunieron de toda Francia para castigar la agresión de uno de ellos.

Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda radical, pidió la expulsión de Francia de los chechenos que actúan sobre la base del Islam político, diciendo que según él hay un problema con la comunidad chechena en Francia.

¿Pero es así? Hablamos del problema de la radicalización con Emil Pain, doctor en ciencias políticas de la Escuela Superior de Economía de Moscú.

"Las personas que llegan a un país y conservan algunos elementos de la cultura patriarcal [de origen], muy a menudo perciben el nuevo entorno, sobre todo si hay otras condiciones culturales, no sólo como extranjeras, sino también como hostiles. Llamo a este efecto 'tradicionalismo protector'. Es el mismo efecto de un tradicionalismo construido, nuevo y reforzado que sin duda vemos en este caso en Francia".

Según Pain, el problema de la radicalización "se basa en factores socioculturales más generales" que la cultura o la religión. "Factores por los cuales las personas se dividen en dos grupos, nosotros y los otros".

¿Cómo combinar estos dos mundos, a saber, el creciente tradicionalismo protector y el que trata de imponer nuevas normas culturales?

"No hay política, no hay un modelo de cultura que pueda salvar esta brecha con la cultura tradicional que prevalece entre algunos migrantes que provienen de países y grupos étnicos muy diferentes", dice Pain. "El modelo más antiguo de asimilación muy típico de Francia era: un país, un pueblo, una cultura, un idioma. Ha sido así durante muchos decenios, si no siglos, un símbolo de la política francesa de interacción intercultural".

Cualquier asimilación es imposible

"Hoy en día la asimilación, es decir, el intento de disolver a la gente en una nueva cultura, es imposible porque la asimilación casi siempre implica violencia. Para las normas contemporáneas, ciertamente no es un modelo apropiado, y no puede ser implementado", cree Pain.

"Un inmigrante que ha llegado a un nuevo país se sentirá atraído por el entorno cultural que le rodea. Allí se siente cómodo, y esto significa que no le será posible 'disolverse' en una nueva cultura. Se necesita una fase intermedia de adaptación, así como tecnologías especiales para salvar la brecha entre las culturas. Y esto es un gran problema".

Deportar a los chechenos no es la respuesta

Entonces, ¿cuál es la respuesta a las preguntas que la sociedad francesa busca después de todas estas tragedias, desde Bataclan a Samuel Paty? "Algunos chechenos, que aún no se han convertido en ciudadanos franceses, serán expulsados. Aún no está claro, entre otras cosas, dónde serán deportados. Obviamente, eso no resolverá el problema. Hay cientos de miles de personas que siguen viviendo bajo este tradicionalismo protector. No se está ofreciendo nada que les permita ir más allá de esta cáscara protectora. En este sentido, es necesario confiar solo en la feliz coincidencia de las circunstancias y esperar que nada de esto vuelva a suceder".

"Sin embargo", concluye Pain, "tales tragedias se repiten año tras año, y sin un programa de adaptación sociocultural de los migrantes a las nuevas condiciones, nada puede funcionar.

El miércoles por la noche, en el patio de la Sorbona, se anunciará el homenaje nacional a la figura del profesor asesinado por mostrar las caricaturas de Mahoma durante la conferencia sobre la libertad de expresión.