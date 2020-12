Muñotello, un pueblo de Ávila de 60 habitantes en España, celebra las fiestas navideñas de este año con 7 habitantes nuevos. Son dos familias que se quedaron sin hogar durante la pandemia y que la Fundación Madrina ha podido relocalizar para poder repoblar la zona. Una es la de los colombianos Nalliby y Juan. Tienen 4 hijas y la pequeña está en España. Gracias a que han podido ir a vivir al pueblo, los servicios sociales no se tienen que llevar a su hija.

Nalliby Martínez, apunta: “Cuando me dijeron de ir para el pueblo, a mí no me importaba como estuviera la casa, con tal de donde estar con mi hija, donde ella no se moje, donde ella no pase frío, no me importa”

Nancy huyó con sus tres hijos de Perú a España porque temía por la integridad de su familia. Como refugiada no se imaginaba que aquí la pandemia la dejaría sin trabajo y sin la estrecha habitación de cuatro metros cuadrados que compartía con sus hijos por 350 euros al mes en Madrid.

Nancy Mamani está contenta con el espacio que ahora tiene: “Acá hay un salón, hay un comedor grande amplio, hay un baño, yo estoy contenta. Más que todo me gusta por el calor de las personas. En Madrid la gente es muy fría.”

Cuando llegan al pueblo las madrinas de la fundación se encargan de que nos les falte de nada durante unos meses, les ayudan a buscar trabajo o les llevan comida. Mar Palacios es la madrina que ha acogido a estas dos familias. "Tengo un proyecto que se llama 'Ponte en mi lugar' en Ávila, donde recojo alimentos de los clientes que acuden a mi tienda", destaca Palacios. Además, les ayuda con la grabación de entrevistas que después pasa entre sus contactos.

Las familias de Nancy y Nalliby se reúnen con su madrina Mar Juan Carlos de Santos / Euronews

En el pueblo están encantados con la llegada de las familias. José García es el teniente alcalde Muñotello. Destaca que gracias a las familias el pueblo ha recobrado vida. "Ahora hay un autobús que viene a recoger a las niñas". Confía en que si llegan más familias se pueda reactivar alguna escuela del pueblo.

La red de madrinas se encarga de convencer vecino por vecino de las ventajas de repoblar con este tsunami de cientos familias que se encuentran en la ciudad. Les recuerdan que las familias suelen ser flexibles con el estado de las viviendas ya que muchas vienen de la calle.

Las 'colas del hambre' van camino de ser las 'colas de los sin techo'

Conrado Jiménez, es el presidente de la Fundación Madrina y destaca las cifras tan alarmantes que se están encontrando: “Antes de la pandemia pues las cifras eran una, dos, tres, cuatro familias al mes y ahora son 4 familias al día que están en situación de calle y que te vienen con las maletas y con los bebés recién nacidos o embarazadas y que están ya en la calle".

Cada día se montan varias colas del hambre frente a la fundación madrina. Entre las personas que acuden a por alimentos, nos encontramos a Carolina y a Cristian. Llevan un mes en la lista de espera de los Pueblos Madrina. Ambos son dos jóvenes administrativos en paro y con la pandemia no encuentran trabajo. Viven en viviendas separadas. Su hija nació en pleno confinamiento y la abuela materna ya no quiere hacerse cargo ni de su hija ni de su nieta. Carolina Fernández, apunta: “Ella no me da de comer y por eso es una de las razones por las que acudo aquí a la fundación para que pueda llevarme algo a la boca tampoco se encarga de su nieta, así que vengo aquí también para recoger sus cosillas”

Carolina y Cristian hablan sobre su situación con el presidente de la Fundación Madrina Juan Carlos de Santos / Euronews

La Fundación Madrina espera que las colas del hambre no se transformen en las colas de los sin techo. Según la fundación en los primeros seis meses de 2021 la mitad de los nuevos pobres españoles se quedarán sin hogar.