Alessandro recorre la ciudad con su tienda ambulante, lleva libros para sus clientes y un sueño para sí mismo. Su vehículo rojo de tres ruedas se ha convertido en una imagen familiar para los habitantes de Asti, en el norte de Italia.

Hace un año, con el primer confinamiento, se sintió desanimado por la falta de medidas básicas de seguridad en la fábrica en la que había trabajado durante 5 años, así que decidió que era el momento de realizar sus sueños y cambiar de vida.

Asti es una ciudad pequeña y la gente no siempre encuentra los libros que quiere en las librerías. Así que Alessandro decidió llevarles la literatura.

Alessandro Minnella:

"Creo que el mercado al aire libre es uno de los últimos lugares auténticamente populares que quedan. La gente iba a este tipo de mercados a comprar verduras, pan, etc. Por eso me pregunté por qué no llevar los libros a las plazas, para juntar libros y productos de primera necesidad. "

Ahora, con las restricciones en la región del Piamonte, ya no puede ir a los mercados, pero reparte a domicilio o con cita previa.

El reportero de Euronews, Luca Palamara:

"Alessandro no se ha quedado de brazos cruzados: ha decidido dar una oportunidad a su pasión. A pesar de que las restricciones de la zona roja golpean con fuerza su nuevo negocio, no se rinde. Sólo necesita algunos libros, un vehículo de tres ruedas y el entusiasmo de la jueventud".

Alessandro Minnella:

"Lo bonito es que cuando la gente pasa por el mercado no me trata como si fuera un vendedor de libros normal. Me sugieren algunos libros. No soy del tipo 'sí, vale, y ya está', sino que apunto el título, lo busco y finalmente lo incluyo en mi librería. Digamos que 'Páginas errantes' es una empresa colectiva".

Y si Páginas errantes es el nombre de la librería ambulante, Alessandro lo es de la resiliencia en la época de la pandemia en esta parte del norte de Italia.