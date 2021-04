Ha fallecido el rapero estadounidense DMX tras ser hospitalizado por infarto. El músico, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons tenía 50 años y Era una de las grandes figuras del hip hip de los años 90 y principios de los 2000. Llevaba una semana ingresado en el Hospital de White Plains, al norte de Nueva York, en estado crítico, tras sufrir un ataque al corazón.

Sus admiradores se han congregado para rendirle homenaje a las puertas del hospital

"DMX era una leyenda... Hemos perdido a una leyenda del hip hop. Es triste. por eso estoy aquí, he venido desde Connecticut, donde me enteré de que él había fallecido", decía uno de sus admiradores entrevistado a puertas del Hospital de White Plains.

"Crecí con su música. Él es importante para mí porque representa a Westchester en el 914. Crecí con su música, y estoy aquí para expresarle mis respetos en esta triste despedida", decía otra entrevistada.

DMX, que tenía 15 hijos, creció en el barrio neoyorquino de Yonkers y durante años tuvo problemas con las drogas. En su carrera recibió tres nominaciones a los Grammy y vendió millones de copias de sus primeros discos.

El artista estaba preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg y Usher.

Entre sus sencillos más conocidos figuran éxitos como 'X' Gon Give it To Ya', con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en 2003, 'Party Up (Up in Here)' y 'Where the Hood At'.