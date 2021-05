Bruselas pide menos restricciones para viajar

Se acerca el verano y crece la población vacunada, por lo que la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que levanten parte de las restricciones de viaje en el continente.

Bruselas quiere que los países europeos armonicen sus medidas para facilitar la libre circulación en Europa. "Proponemos que no se realicen PCRs o cuarentenas para viajar a las personas totalmente vacunadas o que se hayan recuperado del virus. Esto ya se practica en muchos Estados miembros y debería existir independientemente de desde dónde se viaja o hacia dónde se viaja. Proponemos un acuerdo común de que se entiende como persona vacunada en el contexto de un viaje. Contamos 14 días después de haber recibido su última dosis__", explica el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Bruselas quiere que las personas que no entren en esas dos categorías estén sujetas al color de la zona de donde provienen. Eso significará que no habrá restricciones para las áreas verdes, habrá pruebas PCR para las naranjas y la posibilidad de cuarentena para las zonas rojas.

Las propuestas están diseñadas para complementar el certificado de viaje COVID de la UE, que se espera que esté listo para el 1 de julio.

Pero dado que este documento permitirá a los Estados miembros imponer sus propios requisitos de entrada, es poco probable que estas propuestas de la Comisión lleguen a funcionar de forma efectiva

"Realmente no tenemos la garantía de que los Estados miembros mantendrán este compromiso porque el mismo certificado COVID permitirá expresamente a los estados miembros apartarse de él, como por ejemplo en una situación en la que alguien ha recibido una vacuna pero no la segunda dosis. Algunos países pueden reservarse el derecho de no reconocer el certificado COVID e imponer requisitos adicionales, por lo que no creo que esta sea realmente la solución, sino que será la causa de muchos problemas para el verano de muchos europeos ", asegura el profesor de derecho europeo en HEC Paris, Alberto Alemanno.

Las propuestas pasarán ahora al Consejo para su debate y posible adopción a mediados de junio.