Tadhg Enright, Euronews Londres:

"Ha sido un final de infarto y un desenlace devastador para los aficionados ingleses, cuyas esperanzas de recuperar el orgullo futbolístico del país se han visto truncadas por Italia en la final de la Eurocopa. Anoche se respiraba confianza en que Inglaterra se llevara a casa un trofeo cincuenta y cinco años después de haber ganado un torneo internacional por última vez. Pero no fue así.

"Estoy orgulloso de la nación. Salieron y lo dieron todo. Mejor suerte la próxima vez"- dice este hombre

"Me puse tan nerviosa -nos cuenta esta mujer- que apagué y me pasé a Juego de Tronos, pero tenía la ventana abierta, el pub está a dos portales de mi casa. No podía verlo. Pero sí que vi los penaltis, menudo disgusto".

El "fair play" de los ingleses sale a relucir en este comentario:

"Son los penaltis, y alguien va a ganar, alguien tiene que perder, por desgracia. el Mundial es el año que viene, allí estaremos".

Tadhg Enright, Euronews Londres:

"La Federación Inglesa de Fútbol ha condenado los mensajes racistas y los insultos en las redes sociales a los jugadores que fallaron sus goles en la tanda de penaltis."

"Sólo estoy decepcionada con nosotros como espectadores, como aficionados. Lo que he visto en las redes sociales esta mañana y lo que he presenciado, el comportamiento de algunos de los aficionados es desgarrador.Esos chicos no merecen ser tratados así. Han jugado con el corazón. Me avergüenzo de ser aficionada al fútbol británico"- añade esta mujer.

Tadhg Enright, Euronews Londres:

"Cuando pierden los hinchas ingleses no sólo muestran decepción sino tambien pena y desconsuelo. Esta semana creyeron que podían llevarse el trofeo, pero en cambio se ha ido a Roma. Tadhg Enright, Euronews, Londres".