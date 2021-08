Es una ciudad entera que, como cualquier otra, va creciendo con el paso del tiempo. Carreteras, vías de tren, parque de atracciones... Nada falta en el museo Let's Go, un universo Lego creado en Moscú por un simple aficionado a los famosos bloques. Timur Murtazin ha ido creando desde niño un pequeño gran museo que se ha convertido en la envidia tanto de los vecinos como de los legomaníacos.

"En general, toda la colección la he ido haciendo durante toda mi vida", confiesa Timur. "Desde que tenía 6 o 7 años tenía una regla: montarlo una vez y no desmontarlo nunca, no modificarlo. Todavía la cumplo, así que todo lo que ve se montó una vez, y han conservado ese brillo especial de la primera construcción, por así decirlo".

Lee: El Museo Atómico Javor 51, el mejor y más sorprendente recuerdo de una época no tan lejana

El Big Ben, el Taj Mahal o el Coliseo de Roma forman parte de un museo en el que la mujer de Timur, Asya, ha tenido también mucho que ver. Asya reconoce que con el paso de los bloques ha acabado estando muy unida al inabarcable mundo Lego:

"Antes de conocernos no era muy aficionada a Lego, era bastante neutral al respecto", reconoce Asya. "Pero cuando nos conocimos mi marido me mostró lo interesante que puede llegar a ser, no sólo para los niños sino también para los adultos. Me interesé en estudiar la historia de la empresa, y ahora me encanta. En algún momento fue mi fuente de meditación".

Hasta el famoso reparto de 'Friends' tiene cabida en el mundo creado por Timur y Asya, así como otros ejemplos de la cultura popular contemporánea que dan muestra también del paso del tiempo. Y lo que queda por hacer: lo que Lego ha unido, que no lo separe nadie.