La idea de haber dejado atrás a algunos de los suyos persigue a Ahmad desde que él y su familia llegaron a Italia en un avión militar el pasado agosto. Hemos cambiado su nombre por su seguridad.

No pasa un día sin que piense en sus dos hermanas que continúan en Kabul por no haber podido viajar con ellos.

Las mujeres de la familia que se quedaron en Kabul

Las autoridades italianas solo han dispuesto un número limitado de lugares donde acogerlos. Desde la toma de poder por parte de los talibanes, ellas han estado escondiéndose, viviendo con miedo, encerradas en sus casas.

"No puedo dejar pensar en ellas. Estamos muy preocupados. Si fueran hombres nos sentiríamos mucho mejor, podrían dejar el país. No solo estamos preocupados por mis dos hermanas porque nadie las cuida, sino también por las mujeres en general. No las dejan trabajar".

Miedo a volver por las decapitaciones de los talibanes

La familia de Ahmad pertenece a la minoría chií Hazara, perseguida desde hace tiempo por los talibanes y por el grupo Estado Islámico. Los recientes acontecimientos han añadido más sufrimiento a sus angustiadas vidas.

"Durante los últimos cuatro años nunca salí de Kabul para volver a mi pueblo. Había oído que más de cien miembros de nuestra comunidad, mujeres incluidas, habían sido decapitados por los talibanes".

La madre de Ahmad es la más preocupada. Desde que ha comenzado una nueva vida en Europa no ha sido capaz de relajarse y sonreír. Habla todos los días por teléfono con sus dos hijas.

"Soy feliz por estar aquí pero sigo pensando en ellas. Son mujeres y nadie se preocupa por ellas. Siempre que hablo con ellas me cuentan que la situación pinta mal y nunca dejan de estar asustadas".

Ser política o artista o médica...

No importa lo difícil que haya sido adaptarse a un nuevo país ante el alivio que supone esta nueva sensación de libertad y seguridad.

"Pienso en el futuro de mis hijos. Aquí tienen la oportunidad de estudiar y de tener un porvenir. Es mucho mejor estar aquí, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Nuestra vidas ya no corren peligro".

La hija de Ahmad enseña sus dotes artísticas Euronews

Ninguno de sus cinco hijos había vivido nunca bajo el régimen talibán. De un día para otro, su realidad ha cambiado completamente.

"No puedo centrarme en mi vida y no sé qué debo hacer", comenta una de sus hijas. "¿ Debo pensar solo en mí misma? No puedo. Es tan duro para una niña, para cualquiera que esté en Afganistán. Allí mi sueño era convertirme en política, pero ahora he cambiado de opinión, quiero ser artista o médica..."

Lo que ha conseguido construir en los últimos años le hace sentir que es posible aspirar a lo que quiera.

"Creo que un día irá a Afganistán y podré ayudar a mi gente y a mi país. Lo creo".