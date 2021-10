Emmanuel Carrère, novelista, cineasta, cronista judicial, acaba de recibir el Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021. Durante la entrega de premios, en la ciudad española de Oviedo, pudimos conocerlo un poco mejor. Testigo de su tiempo, Emmanuel Carrère habla, entre otros temas, con Euronews, del juicio por los atentados de París, de noviembre de 2015.

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

En su último libro, 'Yoga', habla de los atentados de Charlie Hebdo. Irrumpen bruscamente en su historia. Puede que también haya participado o al menos seguido los homenajes rendidos a Samuel Paty, el profesor asesinado por mostrar caricaturas de Mahoma en un curso sobre libertad de expresión. ¿Cómo cree que se concilia esta sacrosanta libertad de expresión con la necesaria libertad religiosa, que es otra libertad? ¿Se puede criticar una religión? ¿Cómo es posible blasfemar sin insultar a los demás?

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"Es una gran pregunta. Así que espere... Está claro que el derecho a la blasfemia forma parte de nuestra tradición republicana y prerrepublicana también. Lo vemos en Voltaire... Tiendo a considerarlo inalienable. El riesgo de ofender está incluido en él. Si decimos, por supuesto, que hay que tener uno teniendo en cuenta el otro, pese a todo, lo que yo privilegio es la libertad de pensamiento y expresión. Por supuesto, pese a todo... le estoy dando una respuesta de normando, pero estoy más del lado de la libertad de expresión a toda costa, sí".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

Está siguiendo el juicio de los atentados de noviembre de 2015 para un semanario francés como cronista. ¿Es el tema de su próximo libro? Si es así, ¿sabe ya qué forma tomará? ¿Se atrevería, como en sus libros anteriores, a mezclar ficción, incluso autoficción, con esta cruda realidad de los atentados en la sala Bataclan, que se ha convertido en una herida nacional? ¿Podría hacer esto suyo?

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"No estoy del todo seguro de si acabará en un libro este trabajo, pero es muy posible, pese a todo, lo tengo en mente... Sin tener la menor idea de la forma que puede tomar porque ve, estamos en el principio, sería totalmente prematuro... Luego agregarle, inyectarle ficción o docuficción, no sería... ¡En realidad es algo que nunca he hecho! Cuando escribí algo como 'El adversario', ¡no hay una pizca de ficción!".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

¿Qué destaca de este primer mes de juicio, cuál es su impresión general?

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"Lo que va a terminar es un período, una secuencia muy particular, que es la de los testimonios de las partes civiles, es decir, de los supervivientes, de los familiares de las víctimas. Todo esto, por tanto, es de una intensidad emocional extrema... Lo que significa que todos quienes seguimos el juicio estamos aturdidos, nos vamos a casa... y tenemos una especie de, no sé, arrebatos de llanto... Es terrible lo que estamos presenciando. Es algo terrible, pero no solo eso. Es decir, también asistimos a momentos de humanidad excepcional y admirable. Y ahora, desde el final de la próxima semana, bueno, la siguiente, vamos a empezar a ir del lado de los acusados, a los interrogatorios de los acusados. Así que vamos a cambiar a una dimensión completamente diferente del juicio. Es muy sorprendente un juicio así, porque tenemos la impresión de que durante nueve meses trata de mostrar en todas las direcciones y desde todos los ángulos lo que sucedió en unas horas de esa noche del 13 de noviembre, por lo que es extremadamente difícil emocionalmente pero también constantemente apasionante".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

Y al final, ¿qué espera de este juicio, si es que se puede esperar algo especial de él?

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"Es curioso, porque su pregunta es la misma pregunta que se le está haciendo a cada una de las partes civiles que testifican. Al final, todos responden a la pregunta '¿qué espera del juicio?'. Las respuestas, a las que de hecho adhiero, es que se haga justicia, lo que significa a la vez que haya penas proporcionales a los hechos, sabiendo que todas las personas que están en el banquillo no son las personas que mataron; eso no las exonera en absoluto, pero no son los tipos que mataron, porque están todos muertos. Significa también que se haga justicia según las normas legales, como si fuera precisamente el honor de un tal juicio asegurar que las cosas salgan bien, que los acusados estén bien defendidos... Todo el mundo reclama esto, incluidas las personas que han salido peor paradas. También existe la idea de entender un poco mejor las cosas que podrían ayudar a prevenir otros ataques, pero eso me lo creo a medias... Y luego lo que dicen algunos, y en el fondo es quizás con lo que más me identifico, que es crear una especie de narrativa colectiva de este evento. Esto puede ser una especie de deformación profesional".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

Sí, es lo que iba a decir, es el punto de vista del escritor...

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"Sí, pero no es solo mi punto de vista, es también el de muchas personas que testifican... Dicen que también para ellos es uno de los aspectos importantes...".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

Contar...

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"Sí, porque hasta ahora cada uno tiene su propia historia y el hecho de escuchar todas las demás historias es muy importante y muy valioso. Quiero decir, no es solo mi deformación profesional lo que hace que esta dimensión sea tan importante".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

Última pregunta. Lao-Tse habría dicho "La meta no es la meta, la meta es el camino". Creo que conoce esta cita...

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"La conozco y estoy totalmente de acuerdo".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

Entonces, en su camino ¿dónde se encuentra?

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"¡Ah!".

Maxime Biosse Duplan, Euronews:

¡Pregunta difícil!

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de Literatura 2021:

"Bueno, digamos que siempre caminando, dando tumbos y cojeando, es un poco el destino para todos... Nos lleva al principio de esta conversación, al deseo de mejorar un poco, lo que podamos, y al hacerlo mejorar un poco las cosas que nos rodean. Es a la vez una ambición modesta e inmensa".