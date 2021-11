Venezuela le declara la guerra al pez león, una especie invasora que amenaza el ecosistema marino del país y el resto del Caribe y el Atlántico occidental.

Cada día los pescadores en la localidad Chichiriviche de La Costa (estado Vargas) salen a cazar decenas de ellos. El pez león se alimenta de huevos, pequeños peces, crustáceos y moluscos. Pero su hambre es insaciable y su capacidad de reproducción es mucho mayor a la de sus víctimas.

"Es un trabajo monumental allí, hay que esforzarse un poco, no todas las inmersiones son fructíferas y desgasta bastante", confiesa uno de los pescadores AFP vía video.

"Un pez león menos van a ser miles de pececitos que no va a comer y miles de huevos de pez león que no van a prosperar", dice William Álvarez a bordo de su lancha y acompañado de sus amigos. Este joven pescador apenas utiliza un arpón para cazar a esta especie en las profundidades del mar. Explica a las cámaras que la primera vez que lo vio fue en 2008 0 2009, pero que ahora no hay día en que no vea uno.

"Sería bueno ya un día no conseguirlo, pero parece que eso no va a pasar, porque por ejemplo, aquí en el Caribe el pez león no tiene depredador natural y su reproducción es demasiado descomunal, 30 000, 40 000 huevitos cada cuatro días", apunta Álvarez.

El pez león es mejor que el caviar Juan Carlos Gutiérrez Vecino de Chichiriviche de la Costa.

Las comunidades costeñas han decidido incluir al pez león en sus propuestas gastronómicas. Usan su carne para preparar ceviche, no es tradicional pero los turistas le dan el visto bueno.

"Para el ceviche lo mejor que hay es eso, asegura Juan Carlos Gutierrez, vecino de la zona, "y mejor que el caviar. Hace seis años para acá que salieron los peces león, de hecho hace quince, veinte, treinta años atrás, uno veía un pez de estos y le huía".

En los años 80 este pez era exhibido en acuarios y en las peceras de las casas más selectas de Venezuela. Pero como el pez león se comía las otras especies a su alrededor, los dueños decidían tirarlo al mar. Y ahí comenzó el calvario.

William Álvarez preparara cada día ceviche de pez león y se lo vende a una pequeña clientela en Chichiriviche. Lo bautizó "cevichichi". AFP vía video.

Un pez convertido en una leyenda urbana: "Es un espíritu"

El Gobierno venezolano ha organizado concursos para que aficionados a la pesca submarina participen en esta lucha ya que los pescadores no se dan abasto. Pocas veces, el pez león se enredan en las mallas de pesca por lo que hay que sumergirse para atraparlo.

Varias comunidades llaman esta especia "pez diablo" por su extraña belleza pero sobre todo por sus puntiagudas aletas venenosas que ante cualquier contacto pueden causar fuertes dolores e incluso parálisis.

A pesar de que su carne se puede ingerir sin problemas, muchas personas se resisten a comerlo, algunas lo consideran incluso una bestia espiritual.

Miembros de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas examinan un pez león tras el campeonato nacional de pesca submarina en Higuerote, al sureste de Caracas. AP / Matias Delacroix

Los biólogos marinos insisten al Gobierno venezolano de informar más sobre el pez león para incluirlo en la dieta local.

"Tenemos que introducirlo en nuestra gastronomía, incorporarlo rápidamente... hacer talleres explicando lo que es, cómo se manipulan las espinas, cómo se corta. Explicar que es comestible, bueno", explica la investigadora venezolana Laura Gutiérrez, experta en el pez león.

"Si lo promocionamos para hacer que haya demanda de pez león, habrá extracción y ayudaría muchísimo a controlar la población", insiste.