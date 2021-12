México | Más de cincuenta repartidores de comida muertos en un año en la capital mexicana

Se llama Víctor Manuel Kim, tiene 33 años. Se desplaza por la capital de México con muletas y una prótesis. Trabaja como repartidor de comida a domicilio.

Era lo que estaba haciendo sobre una moto cuando el 13 de diciembre de 2020 una ambulancia que circulaba en sentido contrario se lo llevó por delante. Resultado: amputación de pierna a la altura de la rodilla: "Después de mi accidente no recibí ningún apoyo de nadie, del gobierno, ni de la ambulancia que me atropello, ni de su seguro, nadie, hasta ahorita no he recibido nada, ningún apoyo, todo ha corrido, los gastos fueron pagados por mi familia y yo."

Esa es la realidad laboral mexicana de los repartidores. Una lucha que en Europa los enfrenta a Ubereats, Globo Deliveroo, cuando intentan hacer pasar por trabajadores autónomos a los ciclistas que llevan comida a domicilio.

En Ciudad de México denuncian que se juegan la vida en cada reparto: Accidentes, secuestros, asesinatos, violaciones: los repartidores de comida luchan por sobrevivir. El movimiento Ni un repartidor menos, reclama que sean reconocidos como trabajadores con todos sus derechos, sobre todo en materia de seguridad.

Saul Gomez, fundador de Ni un repartidor menos explica:"Necesitamos trabajar en que estas situaciones no queden así de impunes, no pueden quedar así de impunes porque es una vida la que se perdió, no es un número, no es un pedido, es una familia que se truncó. "

Seis iniciativas introducidas en el Congreso mexicano ahí siguen atascadas, a nadie parece que le urjan pese a que Al menos medio millón de personas trabajan informalmente en México en estas plataformas digitales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social..

Las mujeres lo tienen aún peor. Una de las trabajadora de 34 años, explica que al princpicio de la pandemia fue secuestrada durante una entrega en el barrio de Polanco. Una de sus compañeras denuncia:"Incluso hay direcciones que ya están reportadas y que se les han reportado a las aplicaciones y aun así no hacen nada, las direcciones siguen activas y pues los compañeros y las compañeras siguen corriendo el mismo peligro."

El movimiento Ni un repartidor menos cifra los trabajadores muertos en México en 57 desde marzo de 2020. 52 murieron en accidentes de circulación, atropellados y cuatro de ellos asesinados.