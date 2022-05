Un testimonio de la evacuación de Bucha: "Escapar por cualquier medio"

La familia de la profesora de historia Olga Tkachenko, de la ciudad ucraniana de Bucha vive, desde mediados de marzo, en Francia, en un pequeño pueblo del centro del país. Los niños van a la escuela y Olga da clases por Internet a sus alumnos. Lograron salir de Bucha sólo dos semanas después de que el ejército ruso entrara en la ciudad.

En una entrevista con Euronews, Olga habla sobre el comienzo de la guerra, las dos semanas que pasó en el sótano de su casa, la evacuación y la vida en el nuevo país.

"Nadie lo creyó"

“Los medios de comunicación informaron de un posible ataque ruso el 16 de febrero, pero casi nadie creyó que fuera a ocurrir. Aquel día no ocurrió nada y resporamos aliviados” cuenta la profesora.

“El 24 de febrero me levanté, me preparé para ir a trabajar, miré mi teléfono y había mensajes: ‘La guerra ha comenzado en Ucrania’”.

Bombardeos el primer día de guerra Euronews

De pie con una taza de café en las manos,Tkachenko se sobresaltó por las explosiones. A 15 kilómetros de Bucha se encuentra Gostomel, un campamento militar y un aeropuerto. Los primeros misiles golpearon allí.

“Ese día se declaró la ley marcial y ni los niños ni yo fuimos a la escuela”, explica.

“No sé de qué ‘nacionalistas’ hablan siempre los rusos. Nunca me he encontrado con ellos. Nunca tuve problemas con el idioma ruso, aunque soy de Mykolaiv, donde se habla ruso. Sí, enseño a mis hijos en ucraniano, que es la lengua oficial de mi país”, asegura Tkachenko.

"Quieres esconderte, pero no hay ningún sitio para hacerlo"

Tres días después del comienzo de la guerra, los tanques rusos aparecieron en Bucha. Era un convoy de vehículos blindados que fue detenido por los militares ucranianos. Varios tanques y APCs (vehículos de transporte blindado personal) fueron quemados, mientras que el resto comenzó a tomar posiciones en la ciudad.

“Los soldados recorrieron la ciudad en APCs, disparando. Era un miedo inhumano: miedo de acercarse a la ventana, miedo de salir a la calle, miedo por los niños. Quieres esconderte de todo, pero no hay ningún sitio. No hemos visto ninguna pelea callejera. Era muy consciente de que era mejor no salir a la calle: uno podía ser asesinado en cualquier momento. Así que pasamos los 14 días en un refugio”.

“Dormimos en el sótano con los niños, trasladando un gran colchón en el suelo. Te levantas por la mañana y lo primero que piensas es: ¿están bien tus brazos y piernas? Significa que estoy vivo. Había unas 40-50 personas en el sótano con nosotros. Escuchábamos una radio a pilas, comentando las noticias. Había provisiones de alimentos suficientes para dos semanas”.

Olga posa junto al conche en el que logró escapar de Bucha. Euronews

“Teníamos dos mochilas de ‘emergencia’: una con medicamentos y la otra con comida. Desde las cinco de la tarde hasta las diez de la mañana pasábamos todo el tiempo en el sótano. Por la tarde, si estaba tranquilo, nos íbamos a casa. Los primeros cuatro días cocinamos en el piso, pero luego nos cortaron la electricidad y el agua. A partir de entonces, cocinamos cerca del porche en una hoguera. Desde el segundo día de la guerra todos los comercios estaban cerrados. Y aún así me daba miedo salir de casa”.

“A veces parecía que las explosiones estaban a la vuelta de la esquina. La tensión psicológica era muy fuerte. Se dormía al instante por la noche, aunque el sótano no era un buen lugar para dormir. Al séptimo día, decidí salir de la ciudad a toda costa, por cualquier medio”.

“Al final, nuestro edificio de 16 plantas también fue alcanzado: fue golpeado por la metralla y un piso se quemó. Pero los edificios vecinos salieron peor parados”.

Edificio de viviendas en Bucha tras ser alcanzado en un bombardeo. AP Photo

“Vimos lo devastada que estaba la ciudad cuando la evacuamos: casas bombardeadas, mucho equipo militar quemado... Los turismos normales con carteles de "niños" y "evacuación" yacían volcados y quemados en las carreteras”.

“Vimos cadáveres. Los coches de pasajeros fueron tiroteados, y junto a ellos personas con ropa no militar. Los días 9 y 10 de marzo ya había cadáveres tirados en la calle. Viajábamos lejos de la infame Yablonskaya, pero también había cuerpos sin vida en la carretera de Novy”.

Evacuación: "No lleves tus maletas, no te dejarán subir al autobús con demasiado equipaje"

“El 9 de marzo, Ucrania y Rusia acordaron el primer "corredor verde" para la evacuación. Pudimos salir. Sólo llevamos dinero, documentos, ropa y algo de comida para el viaje. Todo cabía en tres mochilas escolares”.

“Cuando decidimos evacuar, nos dijeron: ‘No llevéis maletas, no os dejarán subir a los autobuses con equipaje grande; sólo compactos, preferiblemente mochilas’. No teníamos previsto salir en coche. Nos prometieron que 50 autobuses llegarían a Bucha y llevarían a la gente a la estación de tren de Kiev. Los esperamos seis horas, mucha gente se reunió fuera de la administración de la ciudad, pero resultó que los rusos no dejaron pasar los autobuses”.

Imagen de el escaso equipaje que Olga Tkachenko y su familia pudieron llevar. Euronews

“Después, se anunció que podíamos salir en nuestros propios vehículos, y mi vecina, su abuela, el niño y otro vecino y yo nos fuimos en mi coche. Es decir, tenía tres niños y cuatro mujeres adultas en mi coche”.

“Condujimos muy despacio y pasamos tres puestos de control rusos antes de Bilogorodka. En la segunda, los soldados exigieron salir del coche y abrir el maletero. Ellos mismos revisaron todas nuestras maletas, pero nos dejaron pasar. Cuando llegamos al primer puesto de control ucraniano, nos sentimos seguros”.

“Sólo me enteré de la posibilidad de ir a Francia cuando llegamos a Lviv después de pasar la noche en Kiev. Unos amigos llamaron y dijeron que los franceses estaban aceptando refugiados y que había una familia dispuesta a albergarnos hasta que terminaran los combates en Ucrania”.

Apoyo de Francia: vivienda, prestaciones, alimentos

“Hay muchas familias en Francia que están dispuestas a aceptar refugiados de Ucrania, incluso con niños pequeños. Ofrecen alojamiento y comida. Nuestra anfitriona, Veronique Roche, me ayudó a resolver todos los problemas burocráticos, a redactar los documentos, a solicitar un permiso de residencia temporal y a matricular a los niños en la escuela. Me ayudó a resolver los problemas que surgieron. No siento ninguna molestia aquí”.

**“En muchas ciudades se exhiben banderas ucranianas en los edificios administrativos junto a las banderas francesas en señal de solidaridad.**Como sólo vinimos con tres mochilas, nos buscaron ropa para mí y los niños, incluso nos dieron un viejo ordenador para trabajar”.

“Al principio pensé que tendríamos un visado de tres meses para ciudadanos ucranianos, pero hace poco recibimos un permiso de residencia temporal de seis meses. No nos han concedido el estatuto de refugiado, pero puedo trabajar, los niños van a la escuela y también recibimos ayuda social: un pequeño subsidio y paquetes de comida”.

“Hago trabajo voluntario aquí: conocí a una chica de Ucrania que ayuda a los refugiados. Recogemos ayuda humanitaria: enviamos medicamentos a Ucrania y distribuimos cosas aquí, a los que han salido de la guerra”.

"Los niños quieren vivir en su propio país, no esconderse de la guerra en un país extranjero", lamenta la profesora.

“Después de llegar, nos fuimos probablemente un mes. No hablamos de la guerra en absoluto. Los niños quieren volver a casa, ver a sus amigos, quieren ir a su escuela. Quieren volver a tener una vida tranquila. Quieren vivir en su propio país, no esconderse en el ajeno de la guerra”.

“Mis padres se quedaron en Mykolaiv. Nos mantenemos en contacto por teléfono. Nos dicen que la ciudad está siendo bombardeada todos los días. Mi madre y mi padre decidieron quedarse por su edad, aunque todavía es posible irse”.

“En cuanto surja la oportunidad, volveremos a Ucrania. Mi casa está allí. Es mi país, donde nací, crecí y quiero seguir viviendo”.

“Los vecinos escriben que nuestra casa ha sobrevivido, algunos tienen las ventanas rotas, otros tienen marcas de balas en los balcones, un piso se ha quemado. No está tan mal como en algunas de las casas vecinas, donde hay entradas enteras quemadas, enormes agujeros por los ataques con cohetes”.

“Una vez finalizada la evacuación y cuando la mayoría de los residentes de Bucha salieron por los "corredores verdes", los militares rusos comenzaron a ocupar las casas. Tenemos un edificio de varias plantas, con cinco entradas. En el chat de la casa en Viber los vecinos escriben que en el primer piso entraron casi todos los pisos desde el primero hasta el 16. Derribaron las puertas junto con las cajas, sacaron todo lo que pudieron llevarse físicamente. Espero que hayamos tenido suerte, aunque psicológicamente estaba preparado para que no quedara nada; incluso iba a dejar el coche, sólo para que los niños y yo estuviéramos a salvo”.