El emoji que "desacredita" al Ejército ruso

Alexei Argunov, profesor de la Facultad de Medicina de Barnaul, ha recurrido la decisión de un tribunal ruso de imponer una multa en virtud de las respuestas a un artículo sobre el descrédito del ejército ruso.

El motivo para responsabilizar al profesor fueron varios emojis y "me gusta" que había dejado en las redes sociales bajo las publicaciones de otras personas.

La decisión del tribunal afirma que Argunov "llevó a cabo una acción pública dirigida a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa [...] incluyendo el llamamiento público a obstruir el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa [... ], con sus acciones socavó la credibilidad de la operación militar especial", nombre que Moscú da a la invasión de Ucrania.

La sentencia afirma que expresó públicamente su afinidad con la del "Líder del 'Yabloko' de Altai Alexander Goncharenko, condenado por desacreditar a las Fuerzas Armadas" y también con el vídeo del actor austriaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger hablando sobre los acontecimientos en Ucrania.

Según Argunov, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente: el 6 de julio la policía le llamó y le invitó "a hablar", y el 15 de julio la jueza del Tribunal del Distrito Leninsky de Barnaul, Kristina Tabolina, dictó sentencia.

"El 6 de julio, la policía me llamó y me dijo que viniera "porque tenemos que hablar". Me mostraron la denuncia; dijeron que habían recibido un mensaje del FSB (el servicio de seguridad ruso) alegando que yo había puesto los 'me gusta' en el lugar equivocado; tenía que escribir una explicación. La escribí. Entonces el inspector de asuntos administrativos me dijo que "no había tenido suerte" y que el caso iría a los tribunales. El juez me impuso una multa de 30.000 rublos.

Euronews: ¿Por el emoji y por darle 'like' a las publicaciones de otras personas?

Alexei Argunov: Sí, así es. Hubo tres 'me gusta' más: a una caricatura de Putin abrazando una bomba nuclear, al escritor Leonid Kaganov diciendo que podía describir una determinada situación sin usar la palabra "guerra", y a un post de una mujer que informaba de que no iba a ser amiga de quienes apoyaran una operación militar especial.

E: ¿Bajo todos estos posts, que fueron la causa de los procedimientos administrativos, no sólo estaban sus reacciones, sino también las de otras personas?

A.A.: Por supuesto.

**E:**¿Pero usted no sabe o no ha oído hablar de que alguno de ellos haya sido objeto de una responsabilidad administrativa?

A.A.: No, no lo he sabido.

El profesor de medicina Alexei Argunov

E: ¿Tiene alguna justificación de por qué le ha ocurrido esto?

A.A.:Se supone que en algún lugar del FSB había un archivo sobre mí, y cuando empezó toda esta historia, decidieron revisar esos archivos para ver quién hacía qué. Descubrieron mis 'gustos' y decidieron castigarme de esa manera.

E: ¿Qué le hace pensar que el FSB tiene un expediente sobre usted?

A.A.: Trabajo como profesor en una facultad de medicina. Una vez firmé una petición contra la Junta Federal de Revisión. Seguramente sabe lo que es esta organización, todos los profesores la odian. Resultó que no firmó suficiente gente en las redes sociales. Me dirigí a los estudiantes y les pregunté: ¿podríais firmar? Algunos lo hicieron, unos diez o quizá un poco más. Después recibí un documento del FSB, que decía que había un saboteador en la universidad que estaba trabajando para socavar el control del Estado. Esto es lo único que se me ocurre.

**E:**¿Se le advirtió de alguna manera después de que se dictara la sentencia por difamación en relación con las "repetidas violaciones"?

A.A.: No, nadie dijo nada. Uno de los policías dijo que tuviera cuidado, pero fue más bien una expresión de simpatía.

E: En la legislación rusa no sólo existe un artículo sobre el descrédito del Ejército ruso, sino también una disposición que penaliza la difusión de información falsa a sabiendas sobre las fuerzas armadas rusas. ¿Qué opina de este normativa?

A.A.:Tengo una actitud negativa hacia ella. ¿Qué quiere decir con "desacreditar" al Ejército? ¿Cómo puedo desacreditarlo? ¿Qué significa desacreditar el uso de las fuerzas armadas? ¿Significa que no se puede criticar o qué? Un artículo completamente incomprensible. Es evidente que está hecho para que la gente no critique una operación militar especial, para que tenga miedo. Es una ley puramente represiva.

E: El 24 de febrero, cuando se enteró de que el presidente ruso había anunciado la invasión de Ucrania, ¿cuáles fueron sus sentimientos?

A.A.:Estaba muy preocupado. Experimenté un shock, por decirlo claramente. Desde mi punto de vista, no debería haberse hecho.

Los activistas de derechos humanos han calculado que la policía rusa ha incoado 3.303 protocolos de descrédito del Ejército desde el 5 de marzo hasta el 14 de julio. De media, los policías elaboran 35 protocolos de descrédito de las Fuerzas Armadas rusas cada día laborable.