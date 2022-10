Tercer día de Campeonato del Mundo de Judo en Taskent, con sorpresas, grandes combates y un gran ambiente en el Humo Arena de la capital de Uzbekistán.

El evento insignia de la Federación Internacional de Judo fue una jornada más escenario de una gran actividad en las gradas, volcadas con unas estrellas que, sobre el tatami, tampoco decepcionaron.

Una de ellas, en menos de 57 kilos, la brasileña Rafaela Silva, campeona olímpica en 2016 y del mundo en 2013, que demostró una vez más seguir en plena forma. Con un judo rápido y vistoso superaba a la búlgara Ivelina Ilieva y a la israelí Timna Nelson Levy para alcanzar la gran final.

Allí esperaba la japonesa Haruka Funakubo, que alcanzaba por su parte el último combate gracias a su habitual y efectivo trabajo de suelo.

En duelo entre ambas se decidiría finalmente gracias a un dinámica uchi-mata de Silva, que volvía a la cima nueve años después demostrando a judocas y aficionados que quien que tuvo, retuvo.

El Director Deportivo del Comité Olímpico Internacional, Kit McConnell, entregó las medallas de menos de 57 kilos.

"Mientras abrazaba a mi entrenadora, no podía creer que me había convertido de nuevo en campeona del mundo", reconocía después Silva, "y ella me decía: ¡Lo has conseguido, es real, este momento es real! Lo has vuelto a hacer".

Buen año para Mongolia

En menos de 73, el también campeón del mundo, en su caso en 2017, Soichi Hashimoto, también protagonizó una jornada para el recuerdo, bien respaldado desde la grada por su familia, si bien se quedó a las puertas de la gloria. Previamente, derrotó a la leyenda georgiana y actual campeón del mundo Lasha Shavdatuashvili en su camino hacia la final, un más para el equipo japonés en Taskent.

Tsogtbaatar Tsend-Ochir, bronce olímpico, llegaba por el otro lado del cuadro gracias a grandes acciones como su increíble transición para posterior bloqueo ante el canadiense Arthur Margelidon. Después vencería también al italiano Manuel Lombardo para alcanzar la final.

El duelo entre Hasimoto y Tsend-Ochir acabaría llevándoselo este último gracias a una contra relámpago que daba a su país su primer título mundial desde 2017. Tras el Grand Slam de Ulán Bator del pasado mes de julio y con la gran victoria de Tsend-Ochir, no hay duda de que 2022 ha sido un año redondo para el judo mongol.

Max-Hervé George, director general del Grupo Ultima, entregó al campeón su merecida presea, y el expresidente de Mongolia y presidente de la Asociación de Judo de Mongolia, Battulga Khaltmaa, su premio en metálico.

Tsend-Ochir se mostraba después pletórico tras un día simplemente perfecto: "Hoy me he levantado para ser el número uno", decía a la prensa. "Hoy he venido aquí para ser el campeón del mundo y lo he conseguido".

El equipo de Uzbekistán volvió a hacer gala por su parte de un gran judo, lo que agradeció y celebró un día más el público del Humo Arena. Este domingo, nueva oportunidad para traducir esas buenas actuaciones en una medalla. Taskent, sin duda, se lo merece.