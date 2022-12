Es una crisis casi ‘invisible’ que pone en peligro nuestra seguridad alimentaria, nuestra salud y la calidad de la atmósfera en la que vivimos. El declive de la biodiversidad amenaza con hacer desaparecer un millón de especies vivientes. Para hablar de este peligro, y de tratar de encontrar soluciones, el periodista de Euronews, Grégoire Lory, cuenta con la presencia de Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, en el espacio The Global Conversation.

Señor comisario Sinkevičius, permítame empezar por el acuerdo alcanzado recientemente por las instituciones de la UE para prohibir los productos vinculados a la deforestación. ¿Cómo va a repercutir en la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Cómo afectará a la biodiversidad?, pregunta el periodista.

“Es un placer. Gracias por invitarme. A partir de ahora, los europeos, cuando compren chocolate o café en las tiendas, sabrán que esos productos proceden de tierras que no están asociadas a la deforestación, es decir, que no proceden de tierras deforestadas. Creo que esto es un orgullo para nosotros y nuestra credibilidad, a la hora de garantizar que nosotros y nuestros patrones de consumo aquí, en Europa, no provocamos la pérdida de bosques en todo el mundo. Además, tenemos una legislación creíble que garantiza que nuestro comercio, o por así decirlo, nuestro consumo, no impulsa los procesos para esa pérdida”, responde Virginijus Sinkevičius.

La biodiversidad debería estar en el centro de las preocupaciones internacionales con motivo de la cumbre COP15 de la ONU en Montreal, a la que usted asistirá. Pero... no está en el punto de mira, al contrario que en la COP27 que se celebró el mes pasado. ¿Cómo se explica esta falta de interés?, quiere saber el reportero.

"Creo que no se trata de falta de interés. Considero que, más bien, es falta de concienciación y comprensión. Con el clima, probablemente, puede que estemos diez años por delante de lo que estamos con las políticas de biodiversidad. El clima es mucho más fácil de negociar y comprender. En primer lugar, tenemos el objetivo global de 1,5 grados Celsius, con el que todo el mundo puede identificarse, y puede entender perfectamente. En segundo lugar, creo que el acuerdo sobre el clima alcanzado en París hizo que aumentara mucho la concienciación sobre el clima, porque fue un acuerdo histórico. Así que, creo que los medios de comunicación, los responsables políticos y la sociedad civil prestan más atención a si se están cumpliendo las enormes promesas que se hicieron y sobre las que nos dieron esperanzas. Creo que todo eso está ahí junto. En cuanto a la biodiversidad... aún no lo hemos conseguido. Seguimos necesitando un objetivo global, algo similar al de 1,5 grados Celsius. Las sociedades aún no entienden qué es la biodiversidad. Todas las personas que conoce pueden tener una opinión completamente diferente, y creo que, en demasiadas ocasiones, a menudo, la gente se centra en la explicación de que es algo solamente sobre el medioambiente. Para ser honesto, se trata de los seres humanos, en primer lugar, y de la salud de nuestro planeta", declara el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.

Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, conversa con el periodista Grégoire Lory en el espacio The Global Conversation. Euronews.

Frente a tantas crisis actuales... ¿No existe una especie de fatiga climática?, interroga Grégoire Lory.

"Se puede tener esa fatiga, y se puede estar cansado. Y, probablemente, en ocasiones, parece que no hay una atención inmediata, pero no ha desaparecido ni se ha ido a ninguna parte. Ya sabe, la COVID-19 tuvo un impacto trágico en nuestra sociedad con un gran número de muertes, pero tuvimos suerte de contar con una vacuna. Ahora nos encontramos con una situación en la que hay una guerra que, por supuesto, lleva nuestra atención inmediata a este asunto. Pero… también existe una presión sobre nuestra economía con el aumento de las facturas de la energía, con el aumento de la inflación, etcétera. Sin embargo, algún día se alcanzará un tratado de paz; esperemos que más pronto que tarde. Para la crisis de la biodiversidad, para la crisis climática, no habrá vacuna ni tratado de paz. Así que, tenemos que impulsar esas políticas. A veces puede que no reciban la atención inmediata. A veces, incluso, pueden ser muy complicadas, pero creo que ya hemos demostrado en muchas ocasiones que la decisión de 2019, de introducir el Pacto Verde Europeo, ha sido la correcta. Incluso ahora, con la guerra y la crisis energética como telón de fondo, vemos que la solución es el Pacto Verde, el desarrollo de las energías renovables, el hecho de garantizar que están ahí, y que los proyectos se ponen en marcha lo antes posible", afirma Virginijus Sinkevičius.

¿Cuáles son los objetivos de la UE para esta COP15?, pregunta el periodista de Euronews.

"En primer lugar, por supuesto, está claro que necesitamos un acuerdo global, necesitamos un acuerdo. Pero… tiene que ser ambicioso. Así que, tiene que tener un objetivo de 30 por 30, que creo que puede ser igual a 1,5 grados Celsius, o como el momento de París en el que acordamos la protección del 30 % de los territorios terrestres y el 30 % de los territorios marinos. Eso no va a ser suficiente. En segundo lugar, por supuesto, necesitamos asegurar, al menos, el 20 % de los esfuerzos de recuperación de la naturaleza para el año 2030 y para el año 2040. En general, para 2050, tenemos que detener la pérdida de biodiversidad provocada por el hombre: ese tiene que ser nuestro objetivo global. Por último, pero no por ello menos importante, la financiación. La financiación será, como siempre, una cuestión delicada, que requerirá mucho énfasis por parte de todos. Pero... creo que lo más importante es garantizar que no se produzca un desfase entre la financiación y la aplicación de los objetivos acordados, porque ya llevamos dos años de retraso. Estamos hablando del marco hasta 2030, que debía acordarse en 2020", señala el comisario europeo de Medio Ambiente.

En cuanto a la financiación, ¿no teme que se produzca la misma fractura entre el Norte y el Sur, como hemos visto durante la COP27?, quiere saber el reportero.

"Inevitablemente, esa división va a estar ahí, presente. Y, como siempre, una parte dirá que, si queremos que hagan más esfuerzos, tenemos que poner más sobre la mesa. Por otro lado, nos encontramos con una situación económica muy diferente a la que teníamos hace dos años. Así que, por supuesto, es muy difícil poner dinero adicional sobre la mesa. Estoy orgulloso de que la UE vuelva a contar con una posición creíble. Nos hemos comprometido a duplicar nuestros gastos para la biodiversidad, y lo hemos hecho. También estoy muy agradecido a Francia y Alemania, que también lo han hecho. Por supuesto, necesitamos que otros países desarrollados den un paso adelante. Pero, lo que está muy claro, y tenemos que ser realistas, es que nunca se va a recaudar suficiente dinero. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es utilizarlo eficazmente", indica el político lituano.

Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, en el transcurso de su entrevista en el espacio The Global Conversation. Euronews.

¿Cuánto dinero se necesita? ¿De dónde saldría ese dinero?, interroga Grégoire Lory.

"Por supuesto, como he dicho, es difícil decir cuánto dinero se necesita. Existen diferentes estimaciones. Y, como siempre digo, probablemente no sea suficiente. Hay países que piden 100 000 millones al año. Creo que, en este momento, es algo absolutamente irreal. Si nos fijamos en la procedencia del dinero, las promesas de los países, los fondos nacionales, o la financiación de la UE, eso procede, principalmente, de los ‘presupuestos para el desarrollo’. Ahora, tenemos que asegurarnos de que, utilizando el mecanismo de financiación actual, también aprovechamos las posibilidades de otras fuentes: filántropos, bancos de inversión... fuentes principalmente internacionales. Creo que, todos ellos, tienen que desempeñar un papel crucial añadiendo financiación suplementaria; también el sector privado. Así que, existe un potencial de financiación adicional. Considero que, el actual mecanismo de financiación puede estar abierto a ello, y ese será, también, uno de los temas durante las negociaciones", concluye Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente.