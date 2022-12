Ucrania afirma haber destruido un ataque ruso con drones contra Kiev

Ucrania afirma haber destruido un enjambre completo de drones lanzados por Rusia contra Kiev en su último ataque destinado a dañar las infraestructuras energéticas.

El presidente del país, Volodímir Zelenski, alabó la eficacia de sus fuerzas antiaéreas y afirmó que los 13 drones Shahed de fabricación iraní habían sido derribados: "En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros artilleros antiaéreos y a la Fuerza Aérea por haber acabado esta mañana otro ataque de drones iraníes".

"Un total de 13 drones Shaheds fueron derribados. Son 13 elementos de la infraestructura salvados, son vidas salvadas, todo en una mañana", explicó el presidente. Además, este añadió: "Estamos reforzando constantemente nuestra defensa antiaérea y antidrones. Y estamos haciendo todo lo posible para conseguir sistemas más modernos y eficaces para Ucrania".

Washington ultima el envío del sistema de misiles Patriot

El Gobierno de Estados unidos (EE. UU.) está ultimando los planes para el envío del sistema de defensa antimisiles Patriot a Ucrania.

Según los medios nacionales, el acuerdo podría anunciarse esta semana, una vez que el Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, haya dado su visto bueno y lo haya enviado a la Casa Blanca para recibir la luz verde definitiva.

Mientras tanto, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió a los periodistas en una rueda de prensa que por el momento, Rusia no se plantea un alto el fuego en la guerra durante las fiestas navideñas.

"¿Están considerando las autoridades rusas la posibilidad de una tregua en Navidad o Año Nuevo? ¿Están dispuestos a responder si llega una oferta de este tipo de Kiev?", preguntó el periodista. A lo que Peskov respondió: "No, no se han recibido propuestas de nadie y este tema no está en la agenda".

Siete millones de niños en riesgo en Ucrania

Desde octubre, Moscú ha lanzado regularmente ataques masivos con drones y misiles con el objetivo de acabar con la infraestructura energética de Ucrania mientras las temperaturas descienden y cae la nieve, dejando a millones de personas en el frío y la oscuridad.

Según la empresa energética Ukrenergo, el este es la zona más afectada, donde los bombardeos son "casi diarios". "Los trabajos de reparación se están ralentizando por el peligro que corren las vidas de los empleados", dijo la empresa.

"Casi todos los niños de Ucrania, cerca de siete millones, corren el riesgo de sufrir estos ataques", declaró Unicef el miércoles.