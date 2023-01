Bajo el lema "Cooperación en un mundo fragmentado", el Foro Económico Mundial de Davos abre sus puertas a la élite mundial.

Casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión.

"Hay tanto en juego que realmente necesitamos encontrar soluciones a las guerras y conflictos. También tenemos que asegurarnos de que no entramos en recesión. Tenemos diez años de bajo crecimiento como en la década de 1970", declaró a Euronews Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial.

La organización Casa de Ucrania estará presente por quinta vez en Davos, centrándose en la necesidad de adquirir armas para defenderse de Rusia.

"No tenemos armas, no tenemos misiles patriots, no tenemos otras cosas que están disponibles en otros países. Así que las armas son nuestra máxima prioridad", Svitlana Grytsenko.

Un informe de la ONG Oxfam reclama una subida de impuestos del 75 % a los ricos para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de lo que llaman "policrisis" derivada del aumento de la inflación, el impacto de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones e inundaciones.

"El 1 % más rico acaparó dos tercios de toda la nueva riqueza producida desde 2020. Eso es el doble, casi el doble de lo que el 99% de la humanidad tuvo en términos de nueva riqueza durante ese tiempo", Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam.

Según cifras de Oxfam, una de cada diez personas en el mundo pasa hambre cada día. En paralelo, 95 empresas energéticas y alimentarias duplicaron sus beneficios en 2022. La ONG insistirá en Davos la aplicación de impuestos extraordinarios para los más ricos.