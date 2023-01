El foro de Davos guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de helicóptero en el que murieron el ministro del Interior ucraniano Denys Monastyrsky y trece personas más.

Ha sido una petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha urgido al mundo una vez más para que acelere las decisiones que ayuden a Ucrania a hacer frente a la agresión rusa: "La movilización del mundo debe adelantarse a la próxima movilización militar de nuestro enemigo común. El suministro de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania debe superar los próximos ataques con misiles de Rusia. El suministro de tanques occidentales debe adelantarse a otra invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania es la garantía de que no se produzcan ataques de Rusia contra la seguridad y la paz de otros países".

Lejos de Davos, en San Petersburgo, el presidente ruso visitó una fábrica de armas. La televisión rusa ha emitido las imágenes que pueden ver en este vídeo en donde Vladímir Putin se dirige a los trabajadores para elogiarlos y garantizarles la victoria sobre Ucrania: "Todo esto crea una base para nuestro desarrollo efectivo, y para la victoria. La victoria está garantizada, no me cabe la menor duda. Nuestra producción de misiles de defensa antiaérea es comparable a la producción mundial. Por lo tanto, tenemos con qué contar y todo esto no puede sino darnos confianza en que la victoria será nuestra".

Putin ha relanzado una campaña interna para evitar fisuras en la opinión pública por la duración de la invasión. Este miércoles el presidente ruso ha insistido en que su objetivo en Ucrania es poner fin a la guerra del este del Donbás iniciada en 2014.