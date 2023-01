Una ley trans enfrenta a Escocia y Londres

Un pequeño grupo de defensores de los derechos de las personas tra ns ha acusado al Gobierno británico de "transfobia". El motivo es que el Ejecutivo ha bloqueado la legislación aprobada en Escocia para facilitar que las personas se autoidentifiquen como transgénero sin necesidad de un diagnóstico médico. Londres afirma que la normativa podría afectar a las leyes de igualdad que se aplican en toda Gran Bretaña.

"Mienten cuando dicen que se trata de otra cosa que no sea transfobia. No hay nada en esa ley que anule o dañe la Ley de Igualdad tal y como está en el Reino Unido", asegura un activista. Otro considera que "ver que el Gobierno del Reino Unido interviene para impedir que Escocia mejore su reforma de reconocimiento de género, básicamente supone que el Gobierno del Reino Unido está tan comprometido a no dejar que los derechos trans mejoren dentro del país que están dispuestos a dañar su reputación y su relación con Escocia para hacerlo."

El Ejecutivo británico va a utilizar los poderes de la Sección 35 para anular un proyecto de ley aprobado por el Parlamento escocés por primera vez desde que se creó el legislativo Edimburgo en 1999. "Evaluamos que el proyecto de ley tendría un grave impacto adverso, entre otras cosas, en el funcionamiento de la Ley de Igualdad de 2010. Esos efectos adversos incluyen impactos en el funcionamiento de clubes, asociaciones y escuelas de un solo sexo, y protecciones como la igualdad salarial", ha detallado Alister Jack, secretario de Estado para Escocia

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha acusado a Londres de lanzar un "ataque directo contra la institución del Parlamento escocés" y asegura que el asunto "acabará inevitablemente en el Tribunal Supremo".