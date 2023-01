El dolor y la destrucción no acaban... La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha elevado a 7.110 el número de civiles muertos en Ucrania desde que comenzó la guerra. De ellos, más de 400 eran menores. La cifra de heridos asciende a 11.547. Los últimos 5 han muerto en los bombardeos rusos de las dos últimas jornadas en Jersón y Járkov. 170 han fallecido desde que comenzó 2023.

El presidente de Ucrania ha recibido este lunes en Mykolaiv a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Para acabar con la presencia rusa en su territorio, Zelenski reclama insistentemente más armas a Occidente. Ha pedido que se aceleren las entregas y que se rompan algunos tabús, como el del envío de aviones de combate.

Alemania se resiste, pero otros países occidentales consideran que ya no es tabú. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki no ha descartado que Varsovia envíe cazas F16. Mientras , Rusia aprovecha que Occidente aún no ha enviado ni blindados ni cazas para redoblar su presión en el este de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, informó sobre el avance ruso en el sur de las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

Bajmut resiste desde hace meses el bombardeo constante de la artillería rusa. Las tropas ucranianas mantienen sus posiciones y, aunque la ciudad está casi completamente destruida, se vislumbra algo de vida en sus calles: una vida en medio del infierno.