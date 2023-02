El misterio del globo y los otros tres objetos voladores no identificados en el espacio aéreo norteamericano está tensando aún más las relaciones entre Estados Unidos y China.

Según Washington, el primero era un globo espía de China.Los otros tres no han sido identificados, pero la Casa Blanca ha dejado claro lo que no son. "Sé que ha habido preguntas y preocupaciones sobre esto, pero no hay, de nuevo, ninguna indicación de extraterrestres o actividad extraterrestre", explicaba Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Aun así, la Casa Blanca ha creído necesario defender por qué derribó los objetos. El primer motivo esgrimido fue que suponían un peligro para el tráfico aéreo comercial, pero EE UU dice que China tiene un programa de globos espía.

"Aunque no teníamos indicios de que ninguno de estos tres objetos estuviera vigilando, no podíamos descartarlo. Y por eso preferimos un posible error en favor de la protección de nuestra seguridad nacional", afrimaba John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Pekín tachó en un primer momento a EE UU de "exagerado", pero ahora ha también acusa a Wasington...

"También es habitual que globos estadounidenses entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países. Sólo desde el año pasado, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado ilegalmente el espacio aéreo de China más de diez veces sin ninguna aprobación de las autoridades chinas competentes. Lo primero que debe hacer EE.UU. es una introspección y cambiar de rumbo en lugar de calumniar (a China) e incitar a la confrontación", afirmabaWang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Las acusaciones cruzadas de espionaje entre las dos superpotencias es sólo el último punto de fricción en unas relaciones ya de por sí tensas.