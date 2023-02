¿Sería posible comparar el potencial militar de las Fuerzas Armadas rusas y del Ejército ucraniano en la actualidad?

El comienzo de 2023 está marcado por las numerosas promesas de Occidente de aumentar el suministro de armamento pesado a Kiev. Por otro lado, sabemos del alto grado de pérdidas de algunos tipos de armas por parte de Rusia en los primeros meses de la guerra.

¿Podrá Rusia producir y comprar armas suficientes para continuar la agresión o incluso simplemente para defender los territorios ocupados? ¿Tiene Ucrania armas suficientes para una ofensiva seria, o la tarea se reduce a la defensa? Preguntamos a los expertos.

"Moscú intenta aplazar su inevitable derrota"

Pavel Luzin, doctor en Ciencias Políticas y experto en política exterior y de defensa rusa, dio su opinión sobre el estado actual del Ejército ruso:

"Es imposible recuperar el potencial militar de Rusia. El Ejército estaba en el pico de su fuerza en 2020-2021, y no volverá allí. Pero intenta alargar su agonía. Tomemos como ejemplo al Dáesh: sin aviación y con un mínimo de blindaje y artillería, el autodenomidado Estado Islámico fue capaz de resistir a una coalición internacional superior durante casi cuatro años. Así es como Moscú intenta retrasar su inevitable derrota".

"Ucrania depende críticamente de los suministros occidentales"

He aquí la valoración del experto militar David Gendelman:

"Por el momento, Rusia tiene ventaja en medios, principalmente en artillería de cañón y a reacción, así como en aviación, y la industria militar rusa le permite luchar a su ritmo actual. En particular, el consumo ruso de munición de artillería ha descendido muchas veces en comparación con el periodo primavera-verano, lo que ralentiza el ritmo ruso, pero a pesar de ello se están haciendo progresos, aunque lentamente y en secciones estrechas del frente".

"Ucrania depende críticamente de los suministros occidentales. Por el momento, la principal tarea de las fuerzas ucranianas es la defensa. Pensar en contraataques significativos más allá de los contraataques locales solo es posible con la recepción de cantidades significativas de armas occidentales, que ya han sido prometidas pero aún no han sido entregadas".

Refuerzo de los suministros a Ucrania en dos ámbitos principales: blindados y artillería

Neil Melvin, director de Estudios de Seguridad Internacional del Royal United Services Institute (RUSI) accedió a comentar el equilibrio de fuerzas en la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Hacer una evaluación precisa del equilibrio militar es muy difícil porque ambas partes se dedican a tratar de mantener en secreto y engañar deliberadamente en torno a sus capacidades. Pero creo que un par de puntos son pertinentes para entender dónde estamos.

En primer lugar, la guerra dura realmente desde 2014. Así que la reinvasión rusa del año pasado se produce en un contexto en el que ambas partes, ucranianas y rusas, se han estado preparando durante realmente siete u ocho años para todo este conflicto armado.

Así pues, al entrar en esta nueva ronda de combates (que comenzó en febrero pasado), ambas partes estaban ya bien equipadas. La parte rusa disponía de una amplia gama de capacidades. Ucrania tenía algunas importantes, pero carecía de capacidades clave en ciertas áreas.

En la primera fase de la guerra, cuando Ucrania consiguió frenar el asalto ruso primero contra Kiev y luego reducir gradualmente el avance ruso a través de Donetsk, se capturó una enorme cantidad de equipamiento ruso que ha sido reutilizado. Así que el mayor donante, en muchos aspectos militares, de las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido Rusia y no Occidente. Los ucranianos han tomado el control y han repintado y rearmado gran parte del material ruso, con el que, por supuesto, están muy familiarizados. Así que funciona muy bien. Tienen los suministros para ellos. Están entrenados en ellos y saben lo que pueden hacer con ellos. Y eso todavía forma el núcleo de las fuerzas armadas ucranianas.

Desde entonces, por supuesto, hemos tenido una gradual 'alimentación por goteo' casi de diferentes capacidades, una escalada gradual junto con las amenazas rusas que se intensifican. Y así, hoy en día, los ucranianos siguen careciendo de una gama completa de capacidades, pero han colmado algunas lagunas clave.

Ahora tienen unas defensas aéreas bastante buenas, que cuando entraron en la guerra eran realmente muy escasas. La mayoría eran sistemas soviéticos bastante antiguos. Ahora cuentan con algunos de los sistemas occidentales más modernos, que han resultado bastante eficaces a la hora de eliminar los drones y los misiles rusos, aunque algunos siguen consiguiéndolo.

Lo que vemos ahora, creo, es un impulso en dos áreas principales: proporcionar a los ucranianos vehículos blindados modernos. Tienen muchos rusos, pero hemos visto la donación de varios tanques occidentales. Y empezarán a llegar, pero no solo tanques, sino también vehículos blindados para personal.

Y en segundo lugar, para dotar a Ucrania de fuerzas modernas de artillería y cohetes. De nuevo, tienen bastante artillería. En realidad, una de las mayores fuerzas de artillería de Europa en la guerra construida a partir de 2014 principalmente. Pero su alcance ha aumentado, sobre todo con la donación de modernos sistemas de artillería y obuses. Y más recientemente, Estados Unidos ha potenciado los cohetes de artillería con un alcance de unos 150 km, ya que los conocidos sistemas Himars, que marcaron una gran diferencia en otoño, tienen un alcance de unos 80 km. Así que con estos nuevos misiles, las fuerzas ucranianas desde sus líneas actuales podrán golpear a las fuerzas rusas en casi toda la Ucrania ocupada, no en las partes más meridionales y orientales de Crimea ni en las partes más orientales de la región de Donetsk, pero todas las demás partes estarán a su alcance. Pero aún carecen de misiles de mayor alcance, de hasta 300 km, y Estados Unidos se niega a suministrarlos, y los ucranianos no disponen de los modernos cazas estándar de la OTAN. Siguen usando los de la era soviética, los rusos. Siguen teniendo esencialmente tecnología de la era soviética.

Así que el reto para los ucranianos es utilizar todo esto de forma coordinada para intentar atravesar las líneas rusas en lo que se denomina operaciones de armas combinadas: unirlas todas. Ese es el reto".

"Lanzan oleada tras oleada de soldados a la batalla, sufriendo un gran número de bajas"

"En cuanto al bando ruso, entraron en la guerra con efectivos masivos. Perdieron mucho equipamiento. Perdieron muchos hombres. Pero han utilizado el invierno, al menos, para reconstituir sus fuerzas armadas.

Se movilizaron 300 000 hombres a partir del otoño del año pasado. La inteligencia ucraniana calcula que hay unos 320 000 soldados en la Ucrania ocupada, con varios cientos de miles de reservas en Rusia, e informa de que podrían llevar a cabo otra gran movilización.

Una gran cantidad de hombres, y tienen una gran cantidad de equipamiento de la era soviética, había enormes reservas cuando la Unión Soviética se derrumbó. Así que tienen un montón de proyectiles de artillería, tienen un montón de tanques y vehículos blindados, no necesariamente los más modernos, pero tienen un montón de capacidades.

Es poco probable que se queden sin ese equipo básico. Donde sí se están quedando cortos es en los sistemas postsoviéticos más avanzados de cohetes y vehículos blindados avanzados, donde se han producido muchos menos. Y los daños son mayores porque a Rusia le resulta más difícil reemplazarlos.

Así que creo que la batalla se reduce esencialmente a la cuestión de si Rusia va a tratar de utilizar su abrumadora cantidad de recursos, en particular sus efectivos, para romper las líneas ucranianas sin necesariamente mucha sofisticación. Eso va a requerir muchos recursos. Y lo vemos en la batalla por Bajmut, en la que están lanzando oleada tras oleada de soldados y sufriendo muchas bajas. Pero lo que los ucranianos van a tratar de hacer es una especie de guerra relámpago utilizando el moderno equipo occidental para romper las defensas rusas y conquistar territorio rápidamente y tratar de romper las fuerzas rusas muy rápidamente para el verano".

¿Cúpula de Hierro para Ucrania?

El lunes 6 de febrero, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno está considerando la posibilidad de enviar la Cúpula de Hierro a Ucrania. La Cúpula de Hierro es posiblemente el sistema de defensa antimisiles más avanzado del mundo, diseñado para interceptar proyectiles de artillería y ataques regulares con misiles. Su eficacia ha sido confirmada oficialmente en un 90 %, y en algunos casos ha llegado hasta el 97 % de los misiles interceptados.

Entonces, ¿cuál es el uso potencial de la Cúpula de Hierro en Ucrania? Neil Melvil, RUSI:

"Depende un poco de dónde lo desplieguen, pero sin duda marcaría una gran diferencia. La Cúpula de Hierro es un sistema fiable y muy eficaz. Y en lo que ha demostrado ser realmente bueno es en derribar grandes cantidades de misiles relativamente baratos disparados a la vez. Hemos visto cómo las fuerzas de Hamás intentaban disparar montones de cohetes de fabricación casera. Y la Cúpula de Hierro ha sido capaz de derribar decenas, si no centenares de ellos muy próximos entre sí. Y aquí es donde Ucrania ha estado sufriendo porque ahora tiene defensas aéreas bastante sofisticadas. Pero son muy caras y a menudo se enfrentan a drones muy baratos fabricados en Irán. Así que están usando misiles que cuestan cientos de miles de dólares para derribar drones que cuestan unos pocos cientos de dólares. Rusia e Irán se han comprometido a construir una fábrica en la que producirán miles de estos aviones no tripulados. Así que, en realidad, el sistema Cúpula de Hierro sería muy eficaz para debilitar el uso de drones iraníes y otros sistemas de drones más baratos contra Ucrania que permitirían a los sistemas occidentales más caros derribar los misiles de mayor alcance que Rusia ha estado utilizando".

El experto militar David Gendelman evalúa la idoneidad de la Cúpula de Hierro en las condiciones de guerra en Ucrania:

"El principal nicho para el que se desarrolló la Cúpula de Hierro es contrarrestar misiles no guiados con un alcance de 4 a 70 km. Es decir, la cúpula puede funcionar no sólo contra los Kassam palestinos, sino también contra los Grad, Uragan, etc., así como contra misiles iraníes como el Shahab-3. Puede funcionar contra proyectiles de artillería, y la última modificación también añadió la capacidad de combatir aviones que vuelan bajo, APC y minas de mortero. Es decir, si trasladamos esto a la realidad ucraniana, en teoría la Cúpula de Hierro podría ser útil para cubrir ciudades de primera línea, como Járkov o Jersón. Pero para Kiev sería mucho menos útil, porque Kiev está más lejos de la frontera, y es alcanzada sobre todo por armas de mayor alcance, contra las que existen otros sistemas de defensa antiaérea".