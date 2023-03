Israel | Las protestas continúan y Netanyahu pide evitar una "guerra civil"

Benjamin Netanyahu pospuso su polémica reforma judicial pero eso no ha detenido las protestas. El lunes por la noche, tras el anuncio, cientos de personas volvieron a las calles para mostrar su descontento.

En realidad, las manifestaciones llevan varias semanas produciéndose, lo que ha sumido a Israel en la crisis más grave en años. El primer ministro, acorralado por el estallido social e incluso por la convocatoria de una huelga general, se vio obligado a retroceder, por ahora.

"Desde la responsabilidad nacional, desde la voluntad de evitar la ruptura en el seno del pueblo, he decidido suspender la segunda y tercera lectura de la ley en esta legislatura de la Knéset [Parlamento] para dar tiempo a llegar a un amplio consenso que permita aprobar la legislación durante la próxima sesión de la Knéset", declaró en un mensaje televisado.

La reforma socavaría la independencia judicial, la separación de poderes y las bases democráticas formales de Israel, según los críticos. Esto ha llevado a los sectores más bien seculares y liberales de la población a tomar las calles. E incluso ha suscitado el temor del gran aliado de Israel en Occidente, Estados Unidos.

Las masivas protestas de ayer forzaron a Netanyahu a anunciar una congelación temporal de su polémico plan. AP / Oded Balilty

Biden transmite a Netanyahu su preocupación por la reforma judicial

Uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una rueda de prensa virtual que las inquietudes por parte de Biden vienen de la idea de que debe haber "controles y equilibrios" y un apoyo de "consenso" en los sistemas democráticos.

"Damos la bienvenida a este anuncio como una oportunidad para crear tiempo y espacio adicional para el compromiso. Un compromiso es precisamente lo que hemos estado reclamando. Y seguimos urgiendo con fuerza a los líderes israelíes a llegar a un compromiso lo antes posible", añadió en conferencia de prensa otra portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

No obstante, el anuncio de la suspensión de la reforma no contentó a los grupos convocantes de las protestas. Le exigen a Netanyahu archivar por completo la medida y amenazan con más protestas en caso de no hacerlo.

Todo esto, en medio de una creciente tensión en que los conflictos internos de la población israelí se acentúan. Netanyahu alertó hoy de ello y dijo que el país va hacia "un choque peligroso", por lo que instó a actuar para evitar "una guerra civil".