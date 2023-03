Después de una noche de reposo, el papa Francisco "mejora progresivamente" según ha informado el Vaticano este jueves, después de que fuera hospitalizado por una infección respiratoria que ha puesto en duda su participación en el Domingo de Ramos y en los próximos actos de Semana Santa.

Según un portavoz del Vaticano, el pontífice de 86 años desayunó, leyó los periódicos y estuvo trabajando desde su habitación en el hospital Gemelli de Roma.

Desde Roma, nuestra reportera Giorgia Orlandi informa:

El Vaticano también dijo que el Papa se sintió conmovido por los numerosos mensajes que recibió. Ahora, la última hospitalización del Papa - sabemos que ya ha sido tratado varias veces - se produce antes del Domingo de Ramos, el 2 de abril, que marca el comienzo de una de las épocas más ajetreadas del año para el Papa, llena de muchas ceremonias que conducen al Domingo de Pascua, el 9 de abril.

Aún no está claro si el Papa Francisco será sustituido o no. El año pasado, fue sustituido en algún momento al no poder dirigir las ceremonias debido a un problema en la rodilla. Así que sabremos más adelante si los tratamientos planificados tendrán que continuar y si tendrá que ser sustituido o no.