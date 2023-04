La coalición reformista liderada por el ex primer ministro Kiril Petkov es la probable ganadora de las elecciones parlamentarias búlgaras, después de que los sondeos a pie de urna la situaran en primer lugar el domingo.

El sondeo a pie de urna realizado por la encuestadora Gallup International daba a la coalición formada por el partido We Continue the Change y el derechista Democratic Bulgaria un 25,3%, superando al partido de centro-derecha GERB, del ex Primer Ministro Boiko Borissov, con un 24,7%.

Los primeros resultados se esperan para el lunes, pero podrían pasar varios días antes de que se anuncien los resultados oficiales definitivos. Si confirman los sondeos a pie de urna, la coalición de Petkov recibirá el mandato de formar un gabinete.

Sin embargo, parece que le será muy difícil encontrar aliados para formar una coalición de gobierno en un Parlamento fragmentado.