Por Euronews en español

En el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, entre el trajín de las maletas, las facturaciones y las carreras, los pasajeros se codean con personas que viven en el aeropuerto. Personas indigentes. Un reflejo desolador de la actual situación que atraviesa Argentina, un país con una de las tasas de inflación más altas del mundo.

"Hay mucha gente (durmiendo en el aeropuerto), ahora vienen más", explica una de esas personas sin hogar, Laura Cardoso. "Por la noche, si vienes, lo verás. Está lleno de gente. Ahora hay pocos en comparación con la noche. Nos refugiamos aquí porque hace frío. Aquí al menos podemos dormir".

"Si pago el alquiler no como, y si pago comida estoy en la calle", cuenta por su parte Roxana Silva, que también vive en el Jorge Newbery.

"Cuando llegué todo el mundo estaba durmiendo y eso me chocó un poco", confiesa Mirta Lanuara, una más de esas personas obligadas a tomar esta decisión." Cuando lo vi me sorprendí".

Emigrar para sobrevivir

El año pasado, el aumento de los precios en Argentina alcanzó el 95%, y recientemente se publicaban unos datos que muestran un ascenso de la pobreza de casi el 40% en el segundo semestre de 2022. Para colmo, la inflación que sufre el país sudamericano afecta especialmente a los alimentos básicos.

Algunos argentinos como Elizabeth Bazarra, no aguantan más: "Me voy a Francia, tengo un trabajo allí", nos explica. "Me voy allí porque la situación aquí es difícil para mí. Mi sueldo no me alcanza para alquilar un apartamento. Por mucho que me suban el sueldo, la inflación es muy alta".

Según cifras oficiales, más de 18 millones y medio de ciudadanos de los 45 que tiene el país no pueden cubrir hoy por hoy sus necesidades alimentarias básicas. Sindicatos y organizaciones benéficas exigen más ayudas al Gobierno del peronista Alberto Fernández, así como el rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.

Este miércoles, miles de personas bloqueaban las carreteras de acceso a Buenos Aires, en protesta contra esta insostenible situación. Las protestas se sucedieron igualmente en una veintena de provincias de un país cada vez más ahogado que este año celebra elecciones generales.