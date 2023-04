Por Euronews en Español con EFE

Primera declaración del secretario de Defensa tras la reciente filtración de documentos del Pentágono. Sin indicios de momento, al menos de conocimieto público, Lloyd Austin ha asegurado que no cejarán en su empeño hasta descubrir la fuente de la fuga de información que se ha propagado como la pólvora por las redes sociales.

Me he reunido a diario con personal de alto rango para coordinar una respuesta y he dirigido una acción interdepartamental urgente. Hemos hecho partícipe al Departamento de Justicia, que ha abierto una investigación criminal. No puedo decir mucho más, porque el Departamento de Justicia lo está investigando, pero nos tomamos este tema muy en serio y seguiremos trabajando estrechamente con nuestros aliados. Nadanos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos.

Durante la última semana han sido hallados en redes sociales varios documentos militares y de inteligencia de Estados Unidos fechados entre febrero y marzo que mayoritariamente están relacionados con la invasión rusa de Ucrania y dan detalles sobre los planes de Occidente para apoyar a Kiev.

Pero estos documentos, cuya autenticidad no está confirmada, también apuntan a que Estados Unidos podría haber estado espiando a algunos de sus aliados más cercanos, como la propia Ucrania, Corea del Sur e Israel.

Las revelaciones habrían generado además suspicacias entre los aliados de Estados Unidos sobre las capacidades de Washington para guardar información confidencial.

El secretario de Defensa, quien supo de la filtración el 6 de abril, dijo que desconoce si hay otros documentos que llevan en internet más tiempo que los hallados hasta ahora, pero prometió que la investigación seguirá hasta "determinar todo el alcance" de la filtración.

En la misma comparecencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, explicó que han mantenido contactos "de alto nivel" con varios aliados para tratar este asunto.

Este mismo martes, el líder de la diplomacia estadounidense llamó a su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, a quien reafirmó el apoyo de Estados Unidos a "la defensa de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", dijo.

Sobre los detalles de la estrategia militar ucraniana revelados en algunos de los documentos, Blinken explicó que Estados Unidos le proporciona consejos y apoyo armamentísticos, pero "es Ucrania quien toma las decisiones sobre cómo proceder".