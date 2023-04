Estados Unidos (EE. UU.) acusa a Brasil de copiar la propaganda rusa. Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajó a Brasil, donde responsabilizó a Occidente y la OTAN de la invasión de Ucrania. Este se reunió con el presidente del país, Luiz Inacio Lula da Silva; y el ministro de Exteriores Mauro Vieira.

Con motivo de esta visita, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que el presidente de Brasil “repite como un loro” la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania sin ni siquiera pararse en estudiar “los hechos”.

Brasil defiende sus lazos con Rusia

Vieira ha defendido los lazos que mantienen que Rusia y rechazado las declaraciones de Estados Unidos: "No puedo decir nada al respecto, porque ni siquiera lo he oído y no sé de qué trata. Sólo puedo decir que Brasil y Rusia cumplieron este año 195 años de relaciones diplomáticas con embajadores residentes y, en definitiva, son dos países que tienen una historia en común”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia agradeció a Brasil que intente mediar en las conversaciones de paz sobre Ucrania el lunes antes de una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas declaraciones sobre el conflicto han consternado a algunos en Occidente.

"Agradecemos a nuestros amigos brasileños su excelente comprensión de la génesis de esta situación (...). Estamos interesados en resolver el conflicto ucraniano lo antes posible (...) Nos une el deseo común de contribuir a la formación de un orden mundial más justo, verdaderamente democrático y policéntrico", dijo Lavrov en la rueda de prensa.

Vieira coincidió con Lavrov en el rechazo a las sanciones comerciales que muchos países han aplicado a Rusia tras la invasión a Ucrania. El canciller brasileño, aseguró que esas "sanciones unilaterales, además de no ser autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han tenido impacto en toda la economía global, que aún no se recupera de la pandemia" de covid-19.

Putin invita a Lula al Foro Económico de San Petersburgo

Lula ha intentado mantener una postura neutra en el conflicto, pero mantiene una buena relación con Moscú.

Este lunes, Lavrov le entregó a Lula una invitación por carta del presidente de Rusia, Vladímir Putin, participar en el Foro Económico de San Petersburgo en junio. Además, recientemente el líder brasileño declaró que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, debería plantearse ceder por completo a Rusia la península de Crimea que Moscú anexionó en 2014.

Lula, en el poder desde el pasado 1 de enero, se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca el 10 de febrero y ambos hablaron entonces sobre la propuesta del brasileño para crear un grupo (integrado entre otros por Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, India, China) para mediar en el conflicto.

El mandatario brasileño ha insistido en los últimos días en la creación de ese grupo, que ha descrito como un "G20 por la paz".