Joe Biden quiere permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca y ha anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en las que podría repetir el enfrentamiento de 2020 y enfrentarse a Donald Trump.

Indiferente a las críticas sobre su avanzada edad (Biden tendrá 81 años en el momento de las elecciones), el presidente afirma que es necesario terminar el trabajo iniciado:

"Nuestro plan económico está funcionando. Ahora tenemos que terminar el trabajo, pero queda más por hacer, y ustedes están marcando el camino: palas en el suelo, grúas en el aire, fábricas que abren y todos esos puestos de trabajo que hemos creado", dijo Biden ante un público entusiasmado, que respondía gritando "¡cuatro años más!".

En la calle, las opiniones están divididas sobre si Biden está o no en buena forma para otro mandato:

"Tanto la gente mayor como la más joven, si su mente está intacta, si su salud es buena, realmente no importa, su edad realmente no importa", opina un partidario de Biden en Nueva York.

"Creo que es demasiado viejo para postularse. Puede que ahora goce de buena salud, pero quién sabe, dentro de seis años, cómo estará. Así que creo que es hora de que dimita", dijo un votante de Connecticut originario de Sudáfrica.

Si Biden no parece tener competencia en el bando demócrata, en el republicano Donald Trump es el candidato del que más se habla... la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley también ha hecho oficial su candidatura... pero el mayor peligro para Joe Biden podría ser, según algunos analistas, el ultraconservador Ron DeSantis, gobernador de Florida, estrella emergente de la derecha estadounidense, que aún no ha hecho oficial su candidatura.