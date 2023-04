Meryl Streep ha sido galardonada con uno de los premios más prestigiosos de las artes en España por su larga carrera de excelencia interpretativa, informó este miércoles el jurado de los premios Princesa de Asturias.

El jurado dijo que en sus casi cinco décadas en la pantalla, Streep ha "desarrollado una brillante carrera en la que ha dado vida a personajes femeninos plenos y complejos que inspiran reflexión y espíritu crítico en el espectador".

El galardón, dotado con 50 000 euros (55 000 dólares), es uno de los ocho premios de artes, comunicación, ciencia y otras áreas que concede anualmente la fundación que lleva el nombre de la Princesa Heredera de España, Leonor.

Las artistas flamencas Carmen Linares y María Pagés ganaron el premio de las artes el año pasado. También han sido galardonados el director inglés Peter Brook y los estadounidenses Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.

Una carrera dorada

Con tres premios Oscar ("Kramer contra Kramer", "La decisión de Sophie" y "La dama de hierro"), ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy, tras más de cuarenta años de carrera como actriz, Meryl Streep es considerada como una de las mejores actrices contemporáneas.

Conocida sobre todo por sus papeles en el cine, ha destacado por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos. Posee el récord absoluto de nominaciones a los premios Oscar (21) y Globos de Oro (32) y es una de las dos actrices vivas que ha logrado el galardón de la academia estadounidense en tres ocasiones.

Filántropa y comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, Streep ha recibido numerosos premios honoríficos como el César (Francia, 2003), el Donostia del Festival de San Sebastián (España, 2008), el Oso de Oro del Festival de Berlín (Alemania, 2012), el Stanley Kubrick Britannia (Reino Unido, 2015) y el Cecil B.